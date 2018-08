Syrie: L’armée de l’air russe accentue leurs vols de reconnaissance à Idlib à l’approche de l’offensive

Ça chauffe les Gars!

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, le 22 août, 15h30 – L’armée de l’air russe traque les forces djihadistes dans la province d’Idlib depuis 72 heures.

Des avions de reconnaissance russes ont survolé à plusieurs reprises les campagnes du sud et de l’ouest du gouvernorat d’Idlib afin de surveiller et d’identifier les mouvements djihadistes dans toute la province.

L’armée de l’air russe effectue généralement ces vols chaque fois que l’armée arabe syrienne SAA se prépare à lancer une opération à grande échelle.

En outre, les forces russes et syriennes utilisent leurs espions locaux pour obtenir des renseignements sur le lieu où se trouvent les forces djihadistes et leurs mouvements autour d’Idlib et de Hama.

Avec la fin de la fête religieuse de l’Eid Al-Adha, l’armée arabe syrienne est maintenant prête à lancer son offensive à Idlib dans les jours à venir.

mobile.almasdarnews.com

Adaptation Yandex