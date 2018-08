Le char T-90 modernisé de la Russie surpasse son prédécesseur en efficacité au combat

Le char T-90M «Vladimir» est puissant au combat! 🧐😎😂

By TASS

Cette année, les troupes russes devraient recevoir un bataillon de chars T-90M.

KUBINKA /Région de Moscou/, 22 août. /TASS/. Le char de combat principal T-90M modernisé de la Russie a considérablement surpassé son prédécesseur T-90A par son efficacité au combat lors des exercices stratégiques Zapad-2017, a déclaré le bureau de presse de Ouralvagonzavod Defense à la TASS lors du forum Army-2018 mercredi.

« Par son efficacité au combat, le char T-90M surpasse considérablement son prédécesseur, le T-90A. La participation des chars T-90M aux exercices Zapad-2017 a pleinement confirmé les caractéristiques de performance du véhicule blindé exigées par le ministère de la Défense de la Russie », a déclaré le bureau de presse.

Un contrat sur la livraison du char lourdement modernisé T-90M aux troupes a été signé entre le Ministère de la Défense et Uralvagonzavod lors du forum militaire et technique international Army-2017.

Le char T-90M a été équipé du nouveau moteur et de l’équipement et de la dernière version du blindage réactif explosif Relikt. Comme on l’a signalé plus tôt cette année, on s’attend à ce que les troupes russes reçoivent un bataillon de chars T-90M.

tass.com

T-90 « Vladimir »

Adaptation Yandex

T-90M MODERNISÉ

Le bureau de conception UKBTM du consortium russe Uralvagonzavod a développé la version du char de combat T-90M modernisé. Il est développé dans le cadre du programme « T-90M Proryv3 » et destiné à la modernisation de tout le parc des chars de combat T-90 et T-90A des forces armées russes.

Le T-90M adopte la majeure partie des systèmes de la version T-90MS* développée pour le marché d’exportation, notamment le blindage dynamique Relikt en pointe qui couvre l’arc frontal de la tourelle. En 2016, l’Inde a modifié son contrat d’acquisition des chars T-90S avec la sélection de 464 T-90MS. strategic-bureau.com

*Le « S » modèle d’exportation