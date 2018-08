😡La Syrie condamne vivement le communiqué publié par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont perdu la guerre en Syrie, ils osent intimider qui? La Russie de Poutine! HaHaHa!😇😅😂🤣

Damas – Une source responsable du ministère des AE et des Expatriés a indiqué que les pays occidentaux, notamment les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, recourent une fois de plus à lancer une campagne d’accusations et de tromperie, dont l’objectif est bien connu, contre la Syrie dans le cadre de leur soutien public aux groupes terroristes.

Dans une déclaration à SANA, la source a souligné que la nouvelle campagne de menaces hostiles incluses dans le communiqué publié par ces trois pays avait eu lieu à l’issue des accomplissements réalisés par l’armée arabe syrienne et ses alliés partout en Syrie et qui avaient montré sans doute la défaite des terroristes alliés des pays occidentaux.

« La Syrie a affirmé à plusieurs reprises qu’elle considère l’usage d’armes chimiques comme une chose immorale et qu’elle ne possède point d’armes chimiques », a-t-elle dit.

La source a fait savoir que la Syrie condamne vivement le communiqué de ces pays, « vu que son objectif est de justifier l’usage par les réseaux terroristes d’armes chimiques, de perdurer la crise en Syrie et de soutenir les réseaux terroristes qui ont été effondrés en raison des victoires réalisées par l’armée arabe syrienne pendant les semaines et les mois passés », a-t-elle conclu.

Aucun tweet de la Diplomatie Française @francediplo @JY_LeDrian , la presse française n’en parle même pas, pour ce genre d’informations, ils pleuvaient des tweets! Donc, on n’informe pas la presse, « Un sujet délicat rempli de mensonges », on comprend! C’est silence radio!

Cet article n’est pas présente sur page d’accueil de France Diplo, il faillait le chercher un peu, il était déjà archiver à Moyen-Orient – Syrie, alors qu’il a été publié ce jour 220818. Ah bon, on ne veut trop l’ébruiter!!!

Syrie – Déclaration des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France à l’occasion du cinquième anniversaire de l’attaque à l’arme chimique de la Ghouta (21 août 2018)

À l’occasion du cinquième anniversaire de la terrible attaque de la Ghouta au gaz sarin, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France réitèrent leur condamnation de l’utilisation d’armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad. Depuis 2012, le régime syrien a eu recours à des armes chimiques lors d’offensives militaires, non seulement dans la Ghouta mais également à Khan Cheikhoun, à Al-Lataminah, à Saraqeb et à Douma, tuant et blessant ainsi des milliers de personnes. En tant que membres permanents du Conseil de sécurité, nous réaffirmons notre détermination commune à empêcher l’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien et à amener ce dernier à répondre de ses actes en cas d’utilisation de ces armes.

Notre position relative à l’utilisation d’armes chimiques par le régime de Bachar al-Assad n’a pas changé. Comme nous l’avons démontré, nous répondrons de façon appropriée à toute nouvelle utilisation d’armes chimiques par le régime syrien, ces armes ayant déjà eu des conséquences humanitaires désastreuses sur la population syrienne.

Nous nous félicitons de la mise en place d’arrangements d’attribution au sein de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), conformément à l’autorité que lui confère la Convention sur l’interdiction des armes chimiques, comme confirmé par la décision de la Conférence des États Parties. La mise en place de ces arrangements permettra de garantir l’identification de toute personne ayant recours à une arme chimique en Syrie. Nous nous félicitons du lancement, le 23 janvier 2018, du Partenariat international contre l’impunité d’utilisation d’armes chimiques et nous appelons tous les pays engagés dans la lutte contre l’impunité à le rejoindre. Nous restons déterminés à obtenir justice pour les victimes des armes chimiques.

En outre, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France sont très préoccupés par les rapports faisant état d’une offensive militaire menée par le régime syrien contre des populations et des infrastructures civiles à Idleb, ainsi que par les conséquences de cette offensive sur le plan humanitaire. Nous soulignons également notre inquiétude concernant l’éventualité de nouvelles utilisations, toujours illégales, d’armes chimiques.

Nous exhortons les soutiens du régime de Bachar al-Assad à user de leur influence pour faire respecter la norme internationale contre l’utilisation d’armes chimiques. Nous appelons ces pays à reconnaître que l’utilisation incontrôlée d’armes chimiques par tout État fait peser une menace inacceptable sur la sécurité de l’ensemble des États. Nous appelons la communauté internationale à soutenir nos efforts collectifs visant à faire cesser l’utilisation d’armes chimiques par la Syrie. Nous demeurons également résolus à agir si le régime de Bachar al-Assad a de nouveau recours aux armes chimiques. diplomatie.gouv.fr

En attendant la preuve sur les armes chimiques!!!