🔴Syrie : les USA très angoissés!

La Syrie, l’Iran et la Russie ont mis en échec le projet américain, à fabriquer un État Daech qui serait à cheval sur l’Irak et la Syrie – Habib Tawa, analyste politique

Des informations font état d’opérations militaires conjointes entre les forces américaines et celles des FDS Forces démocratiques syriennes à Abou Kamal, au nom de la prétendue lutte contre Daech.

Ces nouveaux agissements interviennent alors même qu’à Soueïda, l’armée syrienne a réussi à couper toute voie de communication entre les terroristes et leur centre de commandement à al-Tanf.

D’un autre côté, le samedi 18 août, les sources américaines ont annoncé que les terroristes de Daech auraient pénétré dans le champ pétrolier d’al-Amar et que d’intenses affrontements auraient eu lieu aux alentours des bâtiments où étaient installés les forces de la coalition internationale et les commandants des FDS. Des sources indépendantes avançaient l’hypothèse d’une opération « false flag » justifiant l’extension de la présence US à l’est de l’Euphrate et, par conséquent, d’une tentative destinée à briser le siège de la base américaine à al-Tanf. Que cherchent les USA dans cette région ? Comment peut-on analyser cette situation ?

Habib Tawa, analyste politique, nous répond.

presstv.com