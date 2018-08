Syrie : les Su-57 russes assurent

L’avion de chasse russe Su-57 est doté de la technologie furtive

L’avion de chasse russe Su-57 de cinquième génération fait preuve d’une performance satisfaisante lors d’une mission de combat en Syrie, a déclaré dimanche 19 août un haut responsable russe.

« Le Su-57 a réussi la première étape d’essais en état de vol, démontrant toutes les caractéristiques envisagées », affirme un parlementaire russe, cité par le journal en ligne Al-Masdar News.

Le président de la commission de défense et de sécurité de la chambre haute du Parlement russe, Victor Bondarev, a déclaré aux journalistes que le Su-57 avait réussi son test non seulement sur les bancs d’essai mais aussi lors d’opérations de combat réelles.

Il a rappelé que des prototypes de Su-57 avaient été envoyés à la base aérienne russe de Hmeimim en Syrie il y a six mois.

« Le Su-57 a un énorme potentiel de modernisation qui serait suffisant pour cinquante ans », a-t-il déclaré, ajoutant que le système de la radionique installé sur cet avion repose sur les principes de l’architecture ouverte.

« En fait, cet avion de chasse a tout ce qu’il faut pour être développé et transformé en un avion de chasse sans pilote entièrement automatique », a affirmé Bondarev.

Le patron de la compagnie russe United Aircraft Corporation UAC OAK, Iouri Slyusar, a déclaré plus tôt dans la journée de dimanche que l’UAC et le ministère russe de la Défense prévoyaient de signer un contrat pour le premier lot de chasseurs Su-57 d’ici la fin de l’été.

L’avion de chasse russe Su-57 de cinquième génération est doté de la technologie furtive avec une large utilisation de matériaux composites.

Il est capable de maintenir une vitesse de croisière supersonique et dispose d’équipements radioélectriques embarqués les plus avancés, y compris un puissant ordinateur de bord appelé second pilote électronique.

Le système radar est répandu sur tout son corps et d’autres innovations, notamment les armements placés à l’intérieur de son fuselage sont aussi prévus.

Le système de contrôle embarqué de l’avion est capable de suivre jusqu’à 60 cibles et d’ouvrir le feu sur 16 d’entre elles simultanément.

La livraison de ces avions de chasse aux troupes russes est prévue pour 2019, avec 12 prototypes de Su-57.

Il y a un peu plus d’un mois, l’armée russe a annoncé qu’elle s’occupait de tester de nouveaux systèmes qui doivent être installés sur les avions de chasse Su-57 afin d’en élaborer une version de sixième génération.

