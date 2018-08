Russie: La Marine russe dévoile sa corvette du futur

La Russie continue de moderniser ses forces armées en dotant notamment sa Marine de navires dernier cri dont les corvettes ultra-modernes du projet 20386.

Le bureau d’études central de la Marine russe Almaz met actuellement au point une corvette polyvalente du projet 20386 destinée à remplacer les corvettes actuelles du projet 20380/20385 et capable d’accomplir des missions supplémentaires dans les zones maritimes éloignées, a déclaré aux journalistes russes le directeur du bureau Alexandre Chliakhtenko.

«Les traits particuliers de la future corvette consistent en son armement équilibré qui comprend un matériel modulaire, un système de gestion, des armes de lutte radioélectronique ainsi que des systèmes robotisés», a indiqué le responsable.

Selon lui, la nouvelle corvette sera équipée d’armes modulaires pouvant être installées temporairement, conservées le reste du temps dans un local spécial du navire.

La différence entre les corvettes en service et celles mises au point à l’heure actuelle consiste en une plus grande utilisation d’armes modulaires robotisées, de drones aériens et sous-marins, ainsi que de vedettes sans équipage.

La construction de la corvette du projet 20386 Derzki a été lancée sur le chantier naval Severni en 2016. La corvette devra rejoindre les rangs de la Marine russe en 2022.

Actuellement, la Russie dispose de cinq corvettes du projet 20380, et devrait en recevoir cinq autres.

Conçue par le bureau d’études Krilov, cette corvette devrait déplacer 1 980 tonnes et disposer de 24 tubes pour missiles de croisières (3 UKSK – le VLS russe) de type Kalibr ou autres, suivant la mission qui lui est affectée. A cela s’ajoute une capacité d’emport de 16 missiles guidés longue portée et 32 de moyenne portée. Les capacités ASM du navire devraient être assurées par la présence d’un hélicoptère (type Ka-27) ainsi que par le système « Paket NK ». L’autonomie annoncée est de 15 jours.

La plupart des navires de guerre russes sont automnes, une défense antiaérienne, anti sous-marine, anti navire, peut délivrer des frappes au sol et la capacité des systèmes de guerre électronique de brouillage.

