Poutine et Merkel insistent dans leur sommet sur le retour des syriens à leur patrie

Moscou – Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a annoncé que le président russe Vladimir Poutine, et la chancelière allemande, Angela Merkel, avaient abordé, lors de leur sommet, la situation en Syrie, tout en accordant un intérêt particulier au retour des déplacés syriens à leur patrie.

«Un échange de points de vue détaillé a eu lieu lors de cet entretien au cours duquel Poutine a fait allusion des mesures prises par Moscou à propos du retour des déplacés syriens à leur pays » a déclaré Peskov aux journalistes.

En ce qui concerne les préparatifs du sommet des pays garants, à savoir la Russie, l’Iran et la Turquie, Peskov a indiqué que cette question est actuellement en cours de préparation et qu’un communiqué sera publié aussitôt après l’obtention de tous les accords.

R.Bittar

sana.sy

