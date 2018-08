Idlib, Syrie: L’armée détruit des repaires du «Front Al-Nosra»

L’armée détruit des repaires du «Front Nosra» et avorte une attaque terroriste à la périphérie de la localité de Tell Toukane dans la banlieue d’Idlib

Hama-Idlib – Des unités de l’armée arabe syrienne ont mené des opérations concentrées contre les repaires des groupes terroristes affiliés au Front Nosra dans les banlieues nord de Hama et sud d’Idlib.

Le correspondant de guerre de Sana a indiqué qu’une unité de l’armée avait avorté une attaque terroriste contre des points militaires à l’axe du bataillon abandonné au sud de la localité de Tell Toukane dans la banlieue sud-est d’Idlib, et ce après de violents accrochages avec les terroristes.

«Les accrochages se sont soldées par la neutralisation de nombreux terroristes », a dit le correspondant qui a souligné qu’une unité de l’armée avait porté des coups d’artillerie aux repaires des terroristes aux périphéries ouest de la localité de Tell Janabra au sud-ouest de Maharda, faisant des tués et blessés parmi eux.

L.A.

sana.sy

#Syria : #Russia |n MP arrived at #AbuDuhur crossing with Greater #Idlib . pic.twitter.com/0oLbAQtHYy

La Police Militaire russe sécurise Abu Duhur

#Syria: 4th Division’s armored fleet incl. « Adra » up-armored models also reached N. Syria along with their commander (Colonel Dallah). pic.twitter.com/Jyk5XU6faS

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 20 août 2018