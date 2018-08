L’armée de l’air russe bombarde le sud d’Idlib, Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 20h15 – Les forces aériennes russes ont poursuivi leurs frappes sur la campagne sud d’Idlib, aujourd’hui, ciblant les tranchées rebelles djihadistes près de la frontière provinciale de Hama.

Les avions russes sortant de la base aérienne Hmeimim ont lancé plusieurs frappes aériennes au-dessus du sud d’Idlib, aujourd’hui, frappant les tranchées qui ont été creusées par les rebelles jihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham et Jaysh Al-Izza.

Les tranchées auraient sont situées près des villes du gouvernorat d’Idlib de Sukeek et Al-Taman’ah, qui sont les cibles futures de l’armée arabe syrienne SAA et de ses alliés.

Outre les frappes des Russes, l’armée de l’air arabe syrienne SyAAF a également mené sa propre attaque sur l’axe Hama-Idlib.

Les forces aériennes syriennes auraient pris pour cible les villes du gouvernorat de Hama, à savoir Al-Lataminah, Aleywi, Zakat et Kafr Zita.

Dans les jours à venir, l’armée arabe syrienne devrait donner le coup d’envoi de son offensive tant attendue pour reprendre le nord de Hama et plusieurs villes du sud d’Idlib.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

#Syrie: L’armée syrienne et ses alliés frappent les fortifications du Front Al-Nosra à #Idlib et #Hama https://t.co/v6PA7SC4av via @IntropaJacques Mouvement de chars turs à la frontière avec Idlib #Syria #Turquie pic.twitter.com/5pQ5axs8Nk

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 17 août 2018