⚡MiG aircraft corporation travaille sur un avion de combat de cinquième génération PAK DP MiG-41

Le MiG-41, sa vitesse Mach 4-4.3, ~ 5000 km/h, serait capable d’opérer à très haute altitude et même dans l’espace – Ilya Tarasenko, PDG de MiG

By TASS

LUKHOVITSY /Région de Moscou/. Le 17 août. /TASS/. La société russe MiG Aircraft Corporation travaille sur le MiG-41, un chasseur-intercepteur de cinquième génération, a déclaré Ilya Tarasenko, PDG de MiG, à TASS vendredi.

« Non, ce n’est pas un projet mythique, c’est un projet de longue date pour le MiG et maintenant nous menons un travail intensif sous l’égide de l’UAC OAK [United Aircraft Corporation] et nous le présenterons bientôt au public », a déclaré le directeur général du MiG, en réponse à une question sur les travaux sur l’avion MiG-41.

Comme indiqué précédemment, l’intercepteur MiG-31 sera éventuellement remplacé par le MiG-41, également connu sous le nom de PAK DP [Prospective Aviation Complex of Long-Range Interception].

Comme l’ancien commandant de la Force aérospatiale russe, le président de la Commission de défense du Conseil de la Fédération, Viktor Bondarev, l’on s’attendait à ce que le travail de conception expérimentale sur le développement du PAK DP commence à partir de 2018.

Entre-temps, le PDG de MiG Tarasenko a déclaré que les travaux de de développement [R&D] et de conception expérimentale sur l’intercepteur russe de pointe devaient commencer « dans un avenir immédiat » et que ses livraisons aux forces armées russes devaient commencer au milieu des années 2020.

En plus de la version pilotée, la variante non pilotée de l’intercepteur est également envisagée.

tass.com

Adaptation Yandex

Les données Wikipedia Mikoyan MiG-41

Pour atteindre les vitesses élevées annoncées pour l’avion, il faudrait que l’avion soit équipé de *statoréacteur ou de *turbo-statoréacteur [3].

Dans une interview pour Russia Today, le directeur général PDG de MiG, Ilya Tarasenko, a déclaré que ce serait une nouvelle construction, Mach 4-4.3, équipée d’un laser antimissile, et a affirmé qu’elle serait capable d’opérer à très haute altitude et même dans l’espace (espace proche, altitude à partir de 50 km, Mésosphère). Il a également déclaré qu’il pourrait être transformé plus tard en une version sans pilote. S’il était acheté par l’armée de l’air russe, il prétendait que la première production de MiG-41 serait achevée en 2025 [4].

*statoréacteur – Les statoréacteurs fonctionnent le plus efficacement à des vitesses supersoniques autour de Mach 3 (3 700 km/h). Ce type de moteur peut atteindre jusqu’à des vitesses de Mach 6 (7 400 km/h). Ramjet

*turbo-statoréacteur – est un moteur hybride à cycle combiné qui combine des aspects de turboréacteurs et de statoréacteurs. Le turbo-statoréacteur peut être utilisé en mode turboréacteur au décollage et en vol à basse vitesse, mais passe ensuite en mode statoréacteur pour accélérer jusqu’à des nombres de Mach élevés. turboramjet