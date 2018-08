Opération Suweida, Syrie: L’armée syrienne attaque le dernier bastion de Daech

L’armée syrienne sème la tempête sur Daech dans les montagnes de Safa, sud de la Syrie

DAMAS, SYRIE, Hier, 17h30 – Après avoir effectivement encerclé l’Etat islamique dans son dernier bastion de la Suweida orientale, les forces syriennes ont commencé à percer les sommets des collines de Safa au milieu de l’effondrement massif du jihadisme.

La prise d’assaut de la forteresse du jihadi n’a été possible qu’après des tirs d’artillerie lourde et non-stop et des tirs de missiles qui ont détruit les défenses et les positions du groupe terroriste.

Une source militaire a dit que les unités de l’armée se sont rencontrées après avoir progressé dans la région à partir des axes sud-ouest et sud-est, avançant de Tall Alam et Qabr Sheikh Hussein respectivement.

La même source a ajouté que jusqu’à présent, les troupes gouvernementales ont réussi à sécuriser jusqu’à 12 km en profondeur dans les hauteurs des collines de Safa pour permettre d’affronter plus férocement les terroristes extrémistes.

L’armée syrienne attaque le dernier bastion de Daech dans le sud de la Syrie

L'armée arabe syrienne SAA a lancé un assaut majeur sur le dernier bastion de l'Etat islamique Daech à l'intérieur de la province d'Al-Suweida dans le sud de la Syrie la nuit dernière.

Dirigée par ses 3e et 10e divisions, l’armée arabe syrienne a pris d’assaut les positions de l’État islamique sur la montagne Al-Safa, marquant une nouvelle avancée selon deux axes différents.

Selon une source militaire à Damas, l’armée arabe syrienne a pu rencontrer ses unités sur deux axes différents après avoir franchi la première ligne de défense de l’État islamique dans cette zone.

En particulier, l’armée arabe syrienne a poussé du haut de la grande colline de Tal Alam vers la région de Qabr Shiekh Hussein, ce qui s’est traduit par l’avancée à grande échelle des forces gouvernementales.

Grâce à cette avancée, l’armée arabe syrienne a pu avancer d’au moins 12 kilomètres de profondeur dans la montagne occupée par Daech.

Plus de 90 terroristes de Daech tués depuis le début de l’opération Suweida dans l’est de l’armée syrienne

Plus de 90 militants de l'Etat islamique Daech ont été tués dans l'est de Suweida depuis que l'armée arabe syrienne SAA a commencé ses opérations fin juillet, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH.

Selon le OSDH, plus de 90 militants de l’État islamique ont été tués à l’intérieur du Badiya Al-Sham de l’est de Suweida au cours des 22 derniers jours.

Bien que ce nombre ne puisse être vérifié pour le moment, il est probable que cette estimation de l’Observatoire syrien des droits de l’homme est très proche du nombre réel de terroristes de Daech tués.

L’armée arabe syrienne a maintenant encerclé l’État islamique à la montagne Al-Safa de Suweida Est, où le groupe terroriste devait prendre position pour la dernière fois contre les forces gouvernementales.

Daech a demandé un cessez-le-feu pour discuter des conditions de la « Capitulation »; cependant, après une courte réunion avec le groupe terroriste, l’armée arabe syrienne a abandonné les pourparlers et a repris ses opérations.

L'armée arabe syrienne a commencé son attaque finale dans le sud de la Syrie hier soir, ciblant les dernières positions de l'Etat islamique Daech sur la montagne Al-Safa.

Dirigée par leurs 1ère, 3ème et 10ème divisions, l’armée arabe syrienne a commencé l’attaque au crépuscule, hier, marquant une grande avance de Tal Alam à la région de Qabr Sheikh Hussein.

L’avance de l’armée arabe syrienne a été filmée par les médias officiels du Hezbollah jeudi – voir ci-dessous :

L’État islamique espère maintenant conserver leurs dernières positions sur la montagne Al-Safa ; cependant, la probabilité qu’ils détiennent cette zone est très faible.

Une fois la montagne Al-Safa libérée, l’armée arabe syrienne contrôlera pleinement le gouvernorat d’Al-Suweida pour la première fois depuis plusieurs années.