Syrie: L’armée syrienne et ses alliés frappent les fortifications du Front Al-Nosra à Idlib et Hama

Idleb et Hama – Une unité de l’armée arabe syrienne a effectué des frappes à l’artillerie contre les repaires et rassemblements des terroristes de la soi-disant ‘’Armée d’al-Iza’’ à la périphérie du village de Maarkabah dans la banlieue nord de Hama, ce qui y a fait nombre de tués parmi les terroristes et détruit leurs repaires, selon le correspondant de SANA à Hama.

Le correspondant a souligné que les frappes menées à l’artillerie et aux roquettes avaient pris pour cible des groupes terroristes du réseau ‘’Front Nosra’’ aux alentours des localités d’Om al Khalakhil, Khwein, Tal Meri’ et Tal al Chyh et dans nombre de villages tout au long des frontières administrative sud-est d’Idleb.

D.H./ L.A.

sana.sy

Turks are moving tanks to border with Idlib just like the Jordanians did prior to Daraa offensive

Nusra & Allies occupy the entire Idlib-Turkey border

Seems like Erdogan has two choices:

– Help SAA crush Nusra

– Stop fleeing Nusra & international terrorists from entering Turkey

— The’Nimr’Tiger 🇸🇾🇸🇨 (@Souria4Syrians) 17 août 2018