Chine: Le missile chinois DF-26 préoccupe les USA

La Chine peut frapper Guam, dans le Pacifique ou les porte-avions nucléaires US de classe Nimitz et Ford! Oups!

Le missile DF-26 de fabrication chinoise, d’une portée de 3 000 à 4 000 kilomètres, est capable de transporter une ogive nucléaire ou des ogives conventionnelles de 1 200 à 1 800 kg ce qui signifie que la Chine pourrait désormais prendre pour cible la base américaine de Guam ou des navires américains en cas de guerre.

En avril dernier, l’armée chinoise a été équipée d’un nouveau missile balistique de moyenne portée capable de transporter un missile nucléaire ou un missile conventionnel. C’est le missile sophistiqué Dong Feng 26 DF-26.

Citant Wu Chian, la porte-parole du ministère de la Défense, la revue The National Interest a énuméré quatre caractéristiques clés du missile DF-26 et son rôle dans le renforcement de la capacité militaire de la Chine.

« Premièrement, il est conçu, développé et fabriqué de manière indépendante par la Chine et nous en avons la propriété exclusive. Deuxièmement, il peut transporter à la fois des ogives conventionnelles et nucléaires, et il est capable de mener des contre-attaques nucléaires rapides et des frappes de précision à moyenne et longue portée. Troisièmement, il est capable de lancer des frappes de précision à la fois sur des cibles d’importance sur terre et sur des navires de moyenne et grande taille en mer. Quatrièmement, plusieurs nouvelles technologies ont été appliquées dans le développement du missile, ce qui contribue à faciliter l’utilisation du missile et à améliorer son intégration et son informatisation. »

« Cela signifie que la Chine peut frapper directement la base américaine sur l’île de Guam ou utiliser le missile contre la flotte américaine de porte-avions à propulsion nucléaire de classe Nimitz et Ford », a ajouté Wu Chian

Il existe deux versions du missile, a déclaré The National Interest, à savoir le DF-26 et le DF-26B, dotés d’ogives et de systèmes de navigation différents. Une version, équipée d’une ogive nucléaire conventionnelle, est probablement conçue pour atteindre des cibles stables au sol.

