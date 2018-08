Russie: Le nouveau bombardier supersonique russe Tu-22M3M

Evolution d’un bombardier supersonique soviétique, le Tu-22M3M a été dévoilé. Doté d’un nouvel équipement électronique et plus rapide, l’appareil doit désormais entrer dans une phase de tests avant d’être livré aux forces aériennes.

Le Tupolev-22M3M, une version évoluée d’un bombardier supersonique russe capable de transporter des missiles à longue portée, a été dévoilé dans la ville russe de Kazan, le 16 août. Doté d’une plus grande vitesse et d’une plus grande portée, il devrait être équipé de missiles hypersoniques.

Parmi les nouvelles fonctionnalités du Tupolev-22M3M, on retrouve un nouvel équipement radioélectronique numérique embarqué (de fabrication russe), mais aussi de nouveaux équipements de navigation, de communication et de ciblage, selon le constructeur.

L’avion, un bombardier multirôle doté d’une aile de balayage variable, a été conçu pour frapper des cibles terrestres et maritimes à une distance de plus de 2 200 kilomètres.

«Le premier Tupolev-22M3M expérimental a été créé dans le cadre d’un programme de mise à niveau à grande échelle d’avions stratégiques et de longue portée sur lequel travaille actuellement PAO Tupolev. Dans un deuxième temps, le premier lot d’avions Tupolev-22M3 actuellement en service sera mis à niveau», a déclaré lors de la cérémonie de présentation le PDG de Tupolev, Alexander Konyukhov, cité par l’agence de presse Tass.

Après la présentation, l’avion entrera dans une phase de tests au sol et en vol.

Les premiers Tupolev-22M3M seront livrés aux forces armées à partir de 2021, selon Tass.

Le modèle original, le Tupolev-22M3, a été créé dans les années 1970 et notamment utilisé par l’Union soviétique pour des bombardements lors de la guerre en Afghanistan. Plus récemment, il a été déployé en Syrie contre des cibles de Daesh.

