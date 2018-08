🎂Madonna, comme une prière

La reine de la pop, aussi mystérieuse que provocante, une arme puissante pour toutes les célébrités depuis Cléopâtre

November 30, 1999

Une édition spéciale commémorative du magazine Life porte sur les 100 plus grands Américains choisis lors d’un vote public pour la chaîne Discovery Channel. Hier soir, la première émission a été diffusée à la télévision et Madonna figure à la 46e place de la liste.

Christopher Ciccone a appelé un jour sa sœur Madonna Louise « son propre chef-d’œuvre ». Qu’elle est une figure d’une grande rareté, qu’elle soit ou non une icône féministe et qu’elle soit ou non une chanteuse. Mais une chose est sûre, elle est une étoile du plus haut niveau, une star qui a du savoir-faire, du style, beaucoup de facettes et d’étapes. Pendant plus de 20 ans, elle a eu une carrière phénoménale, en restant indéfectible au feu, à la tempête, tout en chantant, dansant et voguant de la diva disco à la mode Marilyn Monroe en passant par la reine de l’electronic.

Madonna peut repérer la prochaine chose qui arrive dans le temps, elle se l’approprie, puis la livre avec toute sa force frontale. Il y a longtemps qu’elle a perfectionné l’art de créer la controverse (rappelez-vous son livre, Sex book!) qui a été une arme puissante pour toutes les célébrités depuis Cléopâtre. Elle l’a fait à sa manière, jusqu’à créer sa propre maison de disques et à maintenir l’approbation à chaque artiste, sa signature.

Madonna peut être méditée et interrogée, fustigée et critiquée, mais elle continuera à s’imposer.

