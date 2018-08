🔴La bataille d’Idlib, Syrie

Les forces d’élite du 5e Corps d’assaut formées par la Russie se dirigent vers Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 12h00, Hier – L’offensive d’Idlib tant attendue de l’armée arabe syrienne est dans quelques jours, mais cette dernière continue d’envoyer des milliers de soldats sur ce front en préparation de l’opération.

Selon une source militaire à Damas, la prochaine offensive d’Idlib doit être menée par la plus grande force de l’armée arabe syrienne que cette guerre ait connue.

La source a ajouté que cette force de l’armée arabe syrienne devrait dépasser le nombre total de soldats dans l’offensive du sud-ouest de la Syrie d’au moins 25 000 militaires.

Avec leur offensive Suweida contre l’État islamique Daech, des milliers d’autres soldats des 1re, 3e, 10e et 15e divisions de l’armée arabe syrienne devraient se diriger vers le nord jusqu’au gouvernorat de Hama.

Les forces connues qui participent à la prochaine offensive Idlib sont les suivantes :

Armée arabe syrienne

1ère Division

3e Division blindée

Forces du bouclier de Qalamoun

4e Division mécanisée

39e Brigade

41e Brigade

42e Brigade Forces Ghiath

555e Brigade

7e Division blindée

9ème Division

Troupes de choc

10e Division

11e Division blindée

47e Brigade

60e Brigade

87e Brigade

15ème Division des Forces Spéciales

18e Division blindée

67e Brigade

Garde républicaine

105e Brigade

106e Brigade

Forces du tigre

Forces de défense nationale NDF

Parti nationaliste social syrien SSNP

Divisions de Mhardeh et de Suqaylabiyah.

Liwaa Al-Qods

Bataillons Al-Ba’ath

Veuillez noter que la liste sera élargie au cours des prochaines semaines à mesure que d’autres groupes se joindront à la bataille.

L’armée syrienne lance une puissante attaque dans la province d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 12h45 – Pour la troisième journée consécutive, l’armée arabe syrienne SAA a fortement attaqué les rebelles djihadistes à l’intérieur du gouvernorat d’Idlib.

Les unités des 4e et 11e divisions de l’armée arabe syrienne ont commencé leur attaque dans la campagne du nord de la province de Hama, détruisant un certain nombre de tanières djihadistes près des villes d’Al-Lataminah, de Kafr Zita et de Zakat.

L’armée arabe syrienne a ensuite étendu son attaque au gouvernorat d’Idlib, où frapperait un certain nombre de villes qui ont une présence de Jabhat Tahrir Souriya et Hay’at Tahrir Al-Sham.

En particulier, l’armée arabe syrienne a frappé Hay’at Tahrir Al-Sham autour de la ville d’Al-Khuwayn, ce qui a entraîné la mort d’un certain nombre de rebelles djihadistes, dont Mohannad Radwan Al-Saleh et Abdel-Latif Khaled Al-Qaddour.

L’armée arabe syrienne a également frappé un grand rassemblement djihadiste dans la ville de Saraqib, ce qui a entraîné la destruction de plusieurs véhicules équipés de mitrailleuses.

Ces dernières attaques de l’armée arabe syrienne arrivent quelques jours seulement avant qu’ils ne lancent leur offensive tant attendue dans les campagnes du nord de Hama et de Latakia.

Un grand convoi de l’armée syrienne se dirige vers le nord-ouest de la Syrie pour l’offensive d’Idlib

BEYROUT, LIBAN, 13h30 – Un grand convoi de l’armée arabe syrienne SAA a été filmé hier en direction de la province nord-ouest de Hama.

Selon les Forces du Tigre, ce grand convoi de l’armée arabe syrienne appartenait à leur division ; ils étaient auparavant déployés dans le sud de la Syrie.

Le convoi a voyagé de la province méridionale de Daraa jusqu’au gouvernorat de Hama, hier, alors qu’ils se préparent à prendre part à l’offensive à grande échelle le long de l’axe Hama-Idlib.

Comme le montre la vidéo des Forces du Tigre ci-dessous, ils ont envoyé un grand convoi militaire composé de dizaines de véhicules lourds et de centaines de soldats à Hama :

L’offensive Idlib devrait être lancée dans les jours à venir, car d’autres troupes de l’armée arabe syrienne affluent dans le gouvernorat de Hama.

DAMAS, SYRIE, 15h25 – Le 5e Corps de l’armée syrienne a été repéré en route vers Idlib pour renforcer les forces syriennes qui se préparent à la bataille tant attendue contre les groupes jihadistes dans le nord-ouest de la Syrie.

Les convois pour la formation militaire entraînée par la Russie ont quitté Daraa au nord du pays après que toute la province du sud soit devenue sous le contrôle de l’armée syrienne.

L’armée syrienne a annoncé la formation du 5e Corps d’assaut en novembre 2016 en tant que force d’élite composée uniquement de volontaires et soutenue par la Russie.

Pendant ce temps, les positions et les quartiers généraux des djihadistes à travers Idlib et Hama Nord sont pris pour cible – 24 heures sur 24 – par l’artillerie lourde et les frappes de missiles, ainsi que par les bombardements aériens.

Des dizaines de rebelles de Daraa qui s’étaient réconciliés avec le gouvernement syrien feraient partie des nouveaux renforts se dirigeant vers les groupes liés à Al Qaida, à Idlib.