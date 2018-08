Vladimir Poutine envoie un message à Kim Jong-un pour le jour de la Libération

À Kim Jong-un, bonne santé et succès, au peuple de la République populaire démocratique de Corée, bonheur et bien-être – Vladimir Poutine

SEOUL, 15 août, Yonhap – Dans un message envoyé au leader nord-coréen Kim Jong-un, le président russe Vladimir Poutine a présenté des félicitations pour le 73e anniversaire de la libération de la Corée après 35 années de colonisation japonaise, a rapporté ce mercredi l’Agence centrale de presse nord-coréenne KCNA.

Poutine a également fait part de son espoir de rencontrer Kim dans un avenir proche. «Je suis satisfait du fait que les relations entre nos deux Etats aient un caractère amical et constructif», a écrit le numéro un russe, selon la KCNA.

«J’affirme que je suis prêt à vous rencontrer prochainement pour discuter de questions urgentes concernant les relations bilatérales et des sujets importants de la région», a poursuivi le locataire du Kremlin.

Par ailleurs, il a dit espérer un développement de la «coopération réciproque», notamment pour les projets économiques trilatéraux impliquant également la Corée du Sud.

L’agence officielle du régime nord-coréen a indiqué que Kim a répondu à son homologue russe en soulignant l’importance du développement des relations d’amitié entre les deux nations.

Plus tôt, Poutine avait invité Kim à participer au forum économique annuel qui se tiendra en septembre à Vladivostok. Le dirigeant nord-coréen n’a pas encore répondu. Les deux pays ont prévu d’organiser un sommet avant la fin de 2018.

