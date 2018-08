Le Président Poutine a visité le Forum éducatif jeunesse, Mashuk 2018 à Pyatigorsk, Russie

C’est une source de force pour la petite patrie de chacun, et pour notre immense et grande Russie – Vladimir Poutine

Territoire de kraï de Stavropol, Caucase du Nord

Président de la Russie Vladimir Poutine: Savez-vous ce qui me surprend toujours quand je rencontre des gens comme vous? Cela me surprend que ce que vous faites, comment vous passez votre temps, même des années de votre vie, n’est lié à aucun intérêt pragmatique.

Faire des affaires est bon et utile, mais cela concerne le profit. Cependant, le bénévolat, votre activité de bénévole n’a rien à voir avec les profits. Cela concerne plutôt de la compassion, de la bonté du cœur et des besoins de l’âme.

Comme nous le savons bien, aucun moteur n’est plus puissant qu’un cœur humain – l’humanité ne connaît pas de pilote plus puissant. Et quand des gens comme vous font quelque chose du fond du cœur, cela produit un effet maximum.

Par conséquent, pour l’État, les activités bénévoles sont souvent plus efficaces que la machine bureaucratique. Pour le Caucase, cela vient naturellement – ici les gens, nourris au lait maternel, le sentiment [fraternel] d’amitié, le désir de soutenir un être cher et, en général, n’importe qui.

C’est pourquoi il était si intéressant pour moi de voir aujourd’hui le type de projets auxquels vous participez ici : la restauration des formes d’art anciennes et des costumes traditionnels, la restauration de la tour familiale nationale en Ossétie du Nord, le traitement des questions environnementales au Daghestan, et une entreprise très importante en Tchétchénie – l’assistance aux personnes handicapées et leur réhabilitation. Bon travail, bien joué, super !

Je dois dire que je ne peux pas énumérer tout ce que j’ai vu ici et lu en chemin, mais tout ce que vous faites est nécessaire. Tout à l’heure, nous avons visité une tente avec toute une exposition sur les héros de la Russie – passé et présent.

Ces exemples vivants de nos compatriotes contribuent à encourager les générations actuelles et futures de jeunes Russes. C’est une source de force pour la petite patrie de chacun, et pour notre immense et grande Russie. Je vous remercie beaucoup.

En conclusion, je vous souhaite tout ce qu’il y a de mieux, car si quelqu’un mérite le succès, ce sont des gens comme vous.

Bonne chance! Je vous remercie.

