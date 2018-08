L’armée syrienne détruit des rassemblements des terroristes dans la banlieue sud d’Idlib, Syrie

Les forces syriennes détruisent un QG du Front Al-Nosra et éliminent tous les terroristes qui s’y trouvaient

Idlib – Des unités de l’armée arabe syrienne ont visé des rassemblements des groupes terroristes au sud-est d’Idlib.

Le correspondant de SANA a affirmé que des unités de l’armée avaient visé les rassemblements des terroristes du « Front Nosra » dans les deux localités de Sarja et Om Rojayem dans la banlieue sud-est d’Idleb.

Il a ajouté qu’une unité de l’armée avait détruit un véhicule du réseau terroriste du « Front Nosra » et éliminé de nombreux de ses éléments dans les deux localités de Tah et Tamanaa, simultanément avec la destruction d’un QG des groupes terroristes et l’élimination de tous les terroristes qui s’y trouvaient.

