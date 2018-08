La France a promis d’accueillir des Casques blancs, maintenant les migrants des passeurs, Aquarius

“Aquarius” est un leurre! Comment briser le cycle de l’affaire Benalla? De nouvelles données devraient couvrir la polémique tout entière

Aquarius, la France va accueillir 60 migrants arrivés à Malte

L’Elysée a fait savoir ce 14 août que la France allait accueillir 60 des 255 migrants secourus en mer et pris en charge par Malte. 141 d’entre eux se trouvaient à bord de l’Aquarius et 114 sont arrivés la veille sur l’île par un autre bateau.

Le Premier ministre maltais, Joseph Muscat, a donné ce 14 août son accord pour laisser accoster le navire humanitaire Aquarius et ses 141 migrants, après un accord pour les répartir dans plusieurs pays européens, dont l’Espagne, qui s’est engagée à en accueillir 60. Le Portugal s’est proposé pour 30 personnes au total.

La France, elle, va accueillir 60 migrants sur les 255 secourus en mer et pris en charge par Malte, dont 141 à bord de l’Aquarius, et 114 arrivés la veille dans l’île par un autre bateau, a fait savoir l’Elysée dans un communiqué.

Dans cette optique, l’Office français des réfugiés et apatrides (Ofpra) enverra le 16 août une mission afin d’identifier les réfugiés susceptibles d’être accueillis en France. Selon son directeur général, Pascal Brice, les entretiens «viseront à s’assurer que ces personnes relèvent bien du droit d’asile». Tout en saluant «le geste humanitaire exceptionnel de Malte», la France a de nouveau regretté le refus systématique de l’Italie d’accueillir les bateaux humanitaires dans ses ports. Paris a annoncé vouloir proposer aux autres pays européens «un mécanisme pérenne», sans toutefois le préciser. La France a également rappelé que le Conseil européen de juin avait adopté sa proposition d’ouvrir des centres fermés sur les rives européennes pour accueillir les migrants. Mais aucun pays européen ne s’est jusqu’ici proposé pour en ouvrir sur son sol.

Le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, qui avait fait savoir à plusieurs reprises que l’Italie n’accueillerait plus de navires d’ONG transportant des migrants, s’est réjoui sur Twitter du débarquement de l’Aquarius à Malte. «Par un jour si triste, des nouvelles positives. L’ONG Aquarius se rendra à Malte et les migrants à bord seront répartis entre l’Espagne, la France, le Luxembourg, le Portugal et l’Allemagne. Comme promis, pas en Italie, nous en avons déjà fait assez. Des paroles aux actes !», a-t-il tweeté.

In una giornata così triste, una notizia positiva.

La nave Ong AQUARIUS andrà a Malta e gli immigrati a bordo verranno distribuiti fra Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Germania.

Come promesso, non in Italia, abbiamo già fatto abbastanza. Dalle parole ai fatti! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 août 2018

C’est la deuxième fois en trois mois que l’Aquarius patiente en mer. En juin, le navire avait passé neuf jours en attente lorsque le nouveau gouvernement italien avait interdit l’accès à ses ports pour les navires humanitaires, les accusant de complicité avec les passeurs. C’est la ville de Valence, en Espagne, qui avait ouvert ses portes aux 650 migrants présents à bord de l’Aquarius.

francais.rt.com

« L’#Aquarius fait le jeu des mafias de passeurs ! Il faut que la France soit sur la ligne de Matteo Salvini, qui est aussi celle du peuple français : il faut fermer nos ports et reconduire ce bateau sur les côtes libyennes ! » #Migrants J’étais ce matin l’invité de @SudRadio : pic.twitter.com/eS1IZAI7V3 — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) 14 août 2018

Pour l’agence européenne Frontex, les ONG sont complices des passeurs

Sa gestion de l’Aquarius plombe la popularité de Macron >> https://t.co/4T9LnKPai1 pic.twitter.com/2DAZTLu9OD — Valeurs actuelles (@Valeurs) 14 août 2018

L’impossibilité de faire l’inventaire pour briser le cycle

En effet, dans une séquence de crise, le degré d’urgence et d’importance de celle-ci est déterminé par le flux des nouvelles informations, car ces dernières vont permettre le cycle :

Nouvelle information : va permettre de donner de nouveaux éléments au public et d’apporter du neuf Analyse : cette information sera ensuite analysée selon différents prismes : ce que cela a comme influence sur le présent, le passé et le futur ; l’axe politique ; l’axe communicationnel. Commentaires : les commentaires des différents politiques et de l’opposition sur cette nouvelle information.

Or, ici, ce cycle est parfaitement alimenté par les nominations, les nouvelles vidéos, les éléments sur la connaissance de l’Élysée. Tout cela va beaucoup trop vite pour l’Élysée qui ne sait pas faire l’inventaire des actifs pour reprendre le contrôle.

La difficulté de communication interne

Ce cycle mouvant apportant sans cesse des nouveaux éléments va provoquer une incertitude globale au sein de l’organisation qui ne sera plus se positionner par manque d’information. Toute prise de parole pourra être contredite par un nouvel élément non disponible. Or, ceux-ci se sont succédé et ont donc créé une incertitude informationnelle parfaitement illustrée par ce conciliabule :

Moment surréaliste à l’Assemblée Nationale : en pleine crise sur l’affaire #Benalla, @RichardFerrand, @CCastaner, @NBelloubet et plus surprenant, le président de l’AN, décident en comité restreint de la suite des événements. Qu’en est-il de la séparation des pouvoirs ? #DirectAN pic.twitter.com/cqkXKSphXY — SmeD (@InTheSmok) 19 juillet 2018

De fait, tenir informé un trop grand nombre de personnes est impossible dans un moment où tout est concentré sur le damage control.

Quid de Macron ?

Reste la critique sur la non-communication de Macron. Reste que la communication du CEO/Président/Gestionnaire est une arme avec une seule munition. Une fois que cette prise de parole a été faite, elle ne peut plus être réutilisée sans tomber dans des sables mouvants. (Revoir à ce sujet la séquence Léonarda) Quand Macron communiquera visuellement, ça sera le moment où l’entièreté des actifs sera sécurisée et où les informations données devraient couvrir la polémique tout entière.

Il a fort à parier que ce week-end fut utilisé pour rassembler tous ces éléments, définir les éléments de langage et qu’une contre-attaque sera rapidement menée. by @Nico_VanderB reputatiolab.com

“Aquarius” est un leurre! Comment briser le cycle de l’affaire Benalla? De nouvelles données devraient couvrir la polémique tout entière.

« Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l’affaire, et si nécessaire une autre affaire dans l’affaire de l’affaire, jusqu’à ce que personne n’y comprenne rien. » Cette citation prêtée à Charles Pasqua, maître en stratégie de diversion. Par Joseph Macé-Scaron marianne.net

Champion du monde👍😅😂🤣, Yandex✝