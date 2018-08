L’armée syrienne intensifie les frappes sur l’est d’Idlib, Syrie

La Turquie et la Russie discutent de l’offensive imminente d’Idlib de l’armée syrienne

DAMAS, SYRIE, 17h05 – Les forces syriennes utilisent l’artillerie, les missiles et les frappes aériennes pour détruire les positions et les rassemblements des djihadistes dans la campagne d’Idlib Est en vue de l’invasion terrestre.

Plusieurs villes djihadistes, dont Teinah, Um Khalakheel, Mashirfah, Loubydah et Khuwyn, toutes situées au sud de la base aérienne d’Abu Duhur, ont été lourdement pilonnées. marquant le début d’une nouvelle ligne de front.

Des affrontements sporadiques ont éclaté entre des unités de l’armée et des rebelles djihadistes dans la banlieue de Khuwyn, alors que des informations faisaient état d’une nouvelle offensive dans le nord de Hama.

Pendant ce temps, des renforts énormes se sont déversés dans la zone alors que les batailles tant attendues d’Idlib commenceront bientôt.

Plus tôt, les forces spéciales russes et les conseillers militaires se sont rendus à la base aérienne d’Abu Duhur, qui servira de centre de commandement pour l’assaut d’Idlib.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Les forces spéciales russes dans le sud de l’#Idlib, #Syrie https://t.co/cunhy033uq via @IntropaJacques On consulte les forces à l’offensive! Syriens, russes, Hezbollah libanais et irakiens, iraniens, chinois! Y a du monde dis-donc! HaHaHa!😎🧐😂#Syria #Russie pic.twitter.com/v9KwOhIOOw

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 13 août 2018