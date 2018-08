La Russie abat un drone armé ciblant la base aérienne de Khmeimim, Syrie

DAMAS, SYRIE, 08h45 – Un drone transportant des explosifs a été abattu par les systèmes de défense aérienne russes alors qu’il s’approchait des forces russes dans la base aérienne côtière de Khmeimim, a déclaré l’armée russe.

Le drone est le 4ème à être abattu en 3 jours. Auparavant, l’armée russe a abattu des dizaines de drones armés opérés par des militants jihadistes dans le nord de Lattquié et dans la province d’Idlib.

Les armées syrienne et russe réfléchissent à une offensive de grande envergure contre des groupes terroristes à Idlib, qui est entièrement contrôlée par des militants liés à Al Qaida.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

#Syrie : Les drones armés djihadistes lancent une attaque contre l’aéroport russe de #Hmeimim https://t.co/qO9jr1Cpxi via @IntropaJacques Les défenses aériennes russes canardent les drones armés #Syria #Russie #Khmeimin pic.twitter.com/WVSKiwGMNZ

Les forces spéciales russes dans le sud de l’#Idlib, #Syrie https://t.co/cunhy033uq via @IntropaJacques On consulte les forces à l’offensive! Syriens, russes, Hezbollah libanais et irakiens, iraniens, chinois! Y a du monde dis-donc! HaHaHa!😎🧐😂#Syria #Russie pic.twitter.com/v9KwOhIOOw

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 13 août 2018