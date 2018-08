🔴Daech est cuit, encerclé dans le canyon d’Al-Safa à l’Est de Suweida, Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 13h20 – L’armée arabe syrienne SAA a réussi à assiéger complètement les forces de l’Etat islamique Daech dans le canyon stratégique Al-Safa à l’est de Suweida.

Selon une source militaire à Sweida, l’armée arabe syrienne a pu encercler complètement le canyon d’Al-Safa après avoir marqué une avance massive ce dimanche.

L’avancée de dimanche a commencé lorsque la 3e Division blindée de l’armée arabe syrienne, aux côtés des 10e et 15e divisions, a traversé les défenses de l’État islamique dans la zone de Qasr Sheikh Hussein, forçant le groupe terroriste susmentionné à se replier vers le point le plus haut du canyon Al-Safa.

Plus de 15 autres points ont été libérés par l’armée arabe syrienne après une courte bataille contre les terroristes d’État islamiques dimanche.

Depuis qu’ils ont encerclé le canyon Al-Safa, l’armée arabe syrienne a exigé de l’État islamique qu’il renonce immédiatement à ses positions sous peine de mort.

Daech a jusqu’à présent rejeté les demandes de l’armée arabe syrienne, ce qui a incité cette dernière à reprendre ses bombardements sur la région.

La réalité est que l’État islamique ne sera pas en mesure de tenir cette zone, malgré le terrain surélevé ; ils sont entièrement encerclés et à la merci de l’artillerie lourde et des frappes aériennes de l’armée arabe syrienne.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Daech s’effondre dans l’est de #Suweida, #Syrie https://t.co/cYFD4pjzUL @IntropaJacques Allez #Syria, #Russia, la Résistance,ce jour du Seigneur! Beaucoup de soldats sont #chrétiens, une pause pour la prière! Ok les gars, on n’y va, on va les défourailler ces terroristes #Soueida pic.twitter.com/33C3USMjRP

— Intropa Jacques (@IntropaJacques) 12 août 2018