L’armée de l’air syrienne lance le plus grand assaut de l’année dans le sud-ouest d’Idlib, Syrie

La bataille du Nord-Ouest de la Syrie a débuté! Est-ce que les forces spéciales chinoises sont-elles entrées en action?

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 17h00 – Hier, la Syrian Arab Air Force SyAAF a lancé un puissant assaut dans le sud-ouest d’Idlib, ciblant les zones contrôlées par les rebelles djihadistes.

Selon un communiqué militaire de Lattaquié, l’armée de l’air syrienne a lancé plus de 60 frappes aériennes hier après-midi, frappant un certain nombre de bases et de tranchées djihadistes à l’intérieur du district de Jisr Al-Shughour.

En plus de l’attaque de l’armée de l’air syrienne, leurs alliés des forces « Tigre » ont mené leur propre assaut concentré sur la plaine d’Al-Ghaab.

Les Forces du Tigre utiliseraient des hélicoptères d’attaque pour cibler les bases de Hay’at Tahrir Al-Sham, Jabhat Tahrir Souriya, l’Armée libre syrienne FSA et le Parti islamique turc.

Cet assaut aérien à grande échelle par la SyAAF intervient à la veille de l’offensive prochaine de l’armée arabe syrienne dans le nord de Hama et le sud-ouest d’Idlib.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex