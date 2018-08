😡Affaire #Benalla: Bonjour @IntropaJacques, matricule 1170, d’après @DisinfoEU, vous êtes un agent de classe 2

D’après DisinfoEU, vous êtes un agent de classe 2 c’est-à -dire de couverture FN/patriotes. Vous avez propagé 4 rumeurs sur Benalla et 639 tweets et retweets sur l’affaire.

Source Vous serez toujours présent dans les fichiers mis à la disposition de la société EU vs Disinfo

Nous avons largement démonté hier l’étude préliminaire, puis aujourd’hui l’étude finale comportant d’énormes failles méthodologiques du EU DisinfoLab sur l’affaire Benalla.

Beaucoup de personnes ont parlé de cette étude depuis plusieurs jours, discutant son bien-fondé ou non, mais bien peu se sont arrêtés sur un fait extrêmement problématique pour les libertés publiques.

En effet, l’EU DisinfoLab a, par le biais de Nicolas Vanderbiest, réalisé une étude sur les tweets liés à l’affaire Benalla. Nous laisserons aujourd’hui les conclusions de côté pour nous intéresser à la question des outils utilisés.

Nicolas Vanderbiest est PhD Assistant, Doctorant  | Blogueur sur les crises, les phénomènes d’influence et le social media | ChroniqueurÂ

