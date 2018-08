L’armée de l’air syrienne élimine les terroristes dans le gouvernorat de Suweida, Syrie

Daech évite la confrontation directe

By TASS

Au cours de l’opération de grande envergure contre les bastions de Daech, les forces syriennes ont repris le contrôle de sept zones dans le nord, l’est et le sud du gouvernorat de Soueida.

MOSCOU, 8 août. / TASS /. L’armée de l’air syrienne a attaqué mardi un convoi de terroristes du groupe d’Etat islamique dans le gouvernorat de Soueida, dans le sud du pays, tuant plus de 70 terroristes, selon l’agence de presse SANA.

Les pilotes ont détruit du matériel militaire, des véhicules et plusieurs camions avec des armes et des munitions. Les frappes ont été menées contre les cibles terroristes à Qabr al-Sheikh, dans le désert syrien, d’où elles attaquent les villages de civils.

Le 25 juillet, le groupe État islamique a pris en otage plus de 40 personnes dans le village d’Al-Shabki, dont 14 femmes et 16 enfants de la communauté druze. Les terroristes menacent de les tuer et ont exécuté l’un des otages la semaine dernière.

L’Etat islamique a exécuté le 1er prisonnier capturé il y a 10 jours pendant l’assaut sur Est de Suweida dans le cadre de négociations en cours https://t.co/O66w8GuvbG pic.twitter.com/NV3qzuwSZ1 https://t.co/kCnmf64tGV @IntropaJacques #Syrie #Syria — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 6 août 2018

Lors de l’opération à grande échelle lancée le 6 août contre les bastions de l’EI, les forces syriennes ont repris le contrôle de sept zones situées au nord, à l’est et au sud du gouvernorat d’Al-Suwayda. Ils ont repoussé les contre-attaques de terroristes à Al-Hosn et à Ard al Qara.

Les forces gouvernementales syriennes, ainsi que plusieurs unités de l’opposition armée et des milices luttent pour un important bastion à Shannan Al-Asfar. Selon SANA, l’opération militaire est passée à une phase décisive après le déploiement des unités d’élite depuis Damas. Son objectif est d’éliminer les terroristes dans le gouvernorat de Soueida et le désert syrien.

tass.com

Adaptation Yandex

#Syrie : L’armée syrienne avance sur 5 axes à l’est de #Suweida https://t.co/dSg2CShIjA via @IntropaJacques Les Ghiath Forces de la 42e brigade d’élite dans les starting-block, prêtes à foncer sur les terroristes de Daech #Syria #Soueida pic.twitter.com/dvHYum6KeD — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 8 août 2018

S. #Syria: Regime & #SSNP advancing in E. #Suweida desert backed by aerial & artillery bombardment. #ISIS shelters & encampments abandoned as IS avoids direct confrontation (no major clashes). pic.twitter.com/6FBdR3CQQl — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 8 août 2018

Les forces syriennes & *SSNP progressent dans le désert de Suweida soutenu par des bombardements aériens et l’artillerie. Les abris et campements sont abandonnés car Daech évite la confrontation directe.

*SSNP Le Parti social-nationaliste syrien