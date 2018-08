La Syrie condamne le crime abominable commis par le régime saoudien contre un autobus qui transportait des enfants au Yémen

La France complice de crimes de guerre au Yémen

Damas – La Syrie a condamné avec les termes les plus sévères le crime abominable commis par le régime saoudien contre un autobus qui transportait des enfants à Saada au Yémen et qui avait fait de nombreux martyrs et blessés parmi eux.

Dans une déclaration qu’elle a donnée aujourd’hui à SANA, une source officielle du ministère des AE et des Expatriés a indiqué que ce crime abominable s’inscrit dans le cadre des crimes réédités perpétrés par le régime wahhabite saoudien contre le peuple yéménite et qui dévoilent la nature « sauvage et sanglante » de ce régime qui constitue le soutien principal aux groupes terroristes.

La source a précisé que la Syrie insiste sur la responsabilité totale des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France dans la violation flagrante du droit international humanitaire et des droits de l’enfant.

« La Syrie qui réitère sa solidarité avec le peuple yéménite frère présente ses vives condoléances aux familles des enfants victimes de la perfide saoudienne, souhaitant le prompt rétablissement aux blessés », a-t-elle fait noter.

Et la source de conclure : « La Syrie insiste sur sa conviction de l’inéluctabilité de la défaite du plan saoudien au Yémen devant la volonté solide du peuple yéménite ».

A. Chatta

sana.sy

Image – Photograph: Naif Rahma/Reuters theguardian

Au moins 29 enfants «en route vers un camp d’été» parmi les morts après que la frappe aérienne de la coalition menée par l’Arabie saoudite qui a frappé l’autobus.

Le bus avait traversé un marché très fréquenté dans le district de Dahyan, dans le nord de Saada, au moment du raid, qui, selon le ministère de la santé des Houthi, a tué 43 personnes, dont 29 enfants.