😡Gaza: Israel tue une femme enceinte de 23 ans, Enas Khemash et sa fille d’un an, Bayan Khemash

DAMAS, SYRIE, 05h00 – Les frappes aĂ©riennes israĂ©liennes ont tuĂ© 3 Palestiniens, aprĂšs que le rĂ©gime d’occupation a lancĂ© une nouvelle sĂ©rie de frappes aĂ©riennes, bombardant des sites dans toute la bande de Gaza.

AprĂšs la publication par le Hamas d’une dĂ©claration officielle annonçant la dĂ©cision de ne pas abandonner la rĂ©sistance contre l’occupant israĂ©lien, les factions de rĂ©sistance armĂ©es ont commencĂ© Ă donner suite Ă leurs remarques. Des roquettes ont Ă©tĂ© tirĂ©es dans les zones d’habitations israĂ©liennes, autour de Gaza, en reprĂ©sailles Ă la frappe aĂ©rienne israĂ©lienne non provoquĂ©e, qui a tuĂ© deux membres du Hamas la veille, le 7 aoĂ»t. [tuĂ©s dans un tir de char israĂ©lien Ă Gaza mardi theiranproject.com]

Israël a continué à pilonner la bande de Gaza avec des armes de haute précision, hier soir et ce matin. Malgré des armes aussi sophistiquées, des roquettes israéliennes tirées sur Beit Lahia au Nord de Gaza ont tué une femme enceinte de 23 ans, Enas Khemash et sa fille de 1,5 ans, Bayan Khemash, le pÚre de la famille a également été griÚvement blessé.

