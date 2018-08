Découverte d’armes et de munitions abandonnées par les terroristes dans la banlieue de Daraa, Syrie

Un des dépôts qui appartenait aux “Casques blancs” contenait des masques à gaz et des appareils de télécoms satellitaires

Danger 😡😡😡 La France a promis d’accueillir ces Casques blancs terroristes

Daraa – Dans le cadre du parachèvement du ratissage des villages et les localités libérés par l’armée arabe syrienne du terrorisme, les services compétents ont découvert de grandes quantités d’armes et de munitions, dont certains sont de fabrication américaine et israélienne, et d’équipements qui appartenaient aux soi-disant « Casques blancs », dans la localité de Harah dans la banlieue nord-ouest de Daraa.

Dans une déclaration à SANA, un officier aux services compétents a fait savoir que les services compétent, en coopération avec les habitants, avaient découvert deux dépôts des réseaux terroristes dans la localité de Harah et dans la périphérie de la colline de Harah, dans lesquels les terroristes dissimulaient, avant leur éradication, de grande quantités d’armes, de munitions, de mitrailleuses moyennes et lourdes, de missiles antichars et de différents obus.

L’officier a indiqué que les armes saisies incluent des munitions des fusils automatiques, des mitrailleuses, des obus de chars, des roquettes RPG, des grenades, des mines, une mitrailleuse antiaérienne de calibre 23mm et des missiles antichars de fabrication américaine et israélienne.

Il a ajouté que l’un des dépôts qui appartenait aux soi-disant « Casques blancs » contenait des masques à gaz et des appareils de télécoms satellitaires, soulignant que les services compétents avaient saisi les armes qui étaient dans les deux dépôts.

R.F. /A. Chatta

sana.sy

almasdarnews.com

Découverte d’armes et de munitions, dont certains sont de fabrication israélienne, abandonnées par les terrorises à Houla. sana.sy