BEYROUTH, LIBAN, 22h00 – Un avion de combat de l’OTAN, piloté par l’armée de l’air espagnole, a accidentellement tiré un missile vers la frontière russe cet après-midi, a rapporté le Daily Star.

Selon le rapport, un Eurofighter Typhoon 2000 de l’OTAN a tiré un missile par erreur en direction de la ville d’Otepaa, dans le sud de l’Estonie.

Le sort du missile est inconnu comme le moment, a ajouté le rapport.

L’OTAN n’a pas encore publié de déclaration concernant ce prétendu raté.

Si le missile avait effectivement atterri en Russie, il aurait atteint la ville-frontière de Chudskaya Rudnitsa.

Un Eurofighter Typhoon 2000 espagnol a accidentellement tiré un missile air-air lors de son vol d’entraînement au-dessus du sud de l’Estonie, ont déclaré les Forces de défense de l’État balte dans un communiqué.

« Le missile AIM-120 AMRAAM est équipé d’un mécanisme d’autodestruction qui assure sa destruction en vol en cas de lancement accidentel. Il n’est toutefois pas exclu que le missile ait touché le sol. Le missile, lancé par l’équipage espagnol lors d’un vol d’entraînement près de la ville d’Otepää, mesure 3,7 mètres de long, son diamètre est de 19 centimètres », peut-on lire dans le communiqué.

Les Forces de défense ont demandé à ceux qui pourraient trouver le missile ou ses pièces de signaler l’emplacement aux autorités.

Des avions de combat espagnols sont déployés dans les pays baltes pour la mission régionale de police aérienne de l’OTAN et sont stationnés sur la base aérienne de Siauliai en Lituanie.

L’opération a débuté en 2004. Les membres de l’OTAN participent à la mission par rotation.

