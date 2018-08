Syrie: La défense aérienne syrienne cible un avion de guerre inconnu au Sud-Est de Homs

BEYROUTH, LIBAN, 01h15 – Les unités de défense aérienne syriennes de la base aérienne militaire de Shay’rat dans le sud-est de Homs ont affronté un avion de guerre inconnu cette nuit, a déclaré une source locale à Al-Masdar News.

Selon la source, l’avion de guerre serait un drone armé semblable à ceux utilisés pour attaquer la base aérienne Hmeimim exploitée par les Russes dans le sud-ouest de la Lattaquié.

La source n’a pas précisé si l’avion de guerre inconnu a été détruit.

La base aérienne de Shay’rat était l’installation militaire que les États-Unis ont ciblée avec leurs missiles tomahawk en avril 2017.

Cette même base aérienne militaire dans l’est de Homs a été prise pour cible par l’armée de l’air israélienne plus tôt cette année.

