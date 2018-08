Syrie: un navire de guerre russe transporterait des chars et de véhicules blindés

BEYROUTH, LIBAN, 11h30 – Un navire militaire russe est actuellement en route vers le port de Tartous afin de livrer une autre grande quantité de matériel militaire.

Selon Yoruk Isik du Bosphorus Observer, le navire de débarquement russe de classe Ropucha LSTM Azov 151 a traversé le détroit du Bosphore et est entré dans les eaux méditerranéennes.

Isik rapporte que c’est la sixième fois cette année que la classe Ropucha LSTM Azov 151 a transité en Syrie depuis la Russie.

Le journaliste turc a ajouté que le navire de la marine russe transporte probablement des chars, des transports de troupes et d’autres véhicules blindés, car il est conçu pour les débarquements sur la plage et peut transporter au moins 450 tonnes de cargaison.

Voici quelques photos prises récemment par le journaliste turc dans le détroit du Bosphore :

Supply & reinforcement for Russia’s #Syria campaign continues: #ВМФ Project 775 #ЧФ BSF Ropucha class LSTM Azov 151 transits Mediterranean-bound Bosphorus en route to #Tartus for its sixth #Syria campaign deployment in 2018. Azov 151 entered Marmara 13:45Z pic.twitter.com/7W2zjsZzIA

— Yörük Işık (@YorukIsik) 6 août 2018