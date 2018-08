Les forces kurdes prêtes à aider l’armée syrienne à l’offensive de Soueida, Syrie

En attaquant la communauté druze, Daech signe sa perte, les forces russes, syriennes, miliciens locaux, kurdes sont à ses trousses

By SputnikInt

Les forces kurdes sont disposées et prêtes à aider les forces gouvernementales dans leur campagne anti-Daech à Sweida, a rapporté dimanche l’agence de presse Firat, citant un commandant de *YPG.

Dans une interview, le commandant Sipan Hemo a déclaré que le YPG avait démontré à plusieurs reprises sa compétence dans la lutte et la défaite des terroristes de Daech dans de nombreuses régions de la Syrie.

« Le YPG a prouvé son succès dans la lutte contre Daech et les organisations terroristes. Les forces des YPG, membres des *FDS ont libéré un tiers du pays de l’Etat islamique », a déclaré l’officier supérieur des YPG.

Les troupes de l’armée syrienne et les miliciens locaux alliés ont été enragés par une série d’attaques terroristes de Daech qui ont visé la communauté druze de Sweida le mois dernier, tuant quelque 200 civils. Des dizaines de jeunes filles ont également été enlevées par les terroristes et doivent encore être libérées.

Le commandant général Hemo a comparé l’attaque contre Sweida, qu’il a qualifiée d’acte barbare, comme la campagne de Daech contre Kobane il y a quelques années, exprimant la solidarité des Kurdes avec la population de Sweida.

Outre la mobilisation des forces à Sweida, l’armée syrienne a également déployé des troupes et des moyens militaires dans le nord-est de la Syrie, et des offensives à Idlib et dans le nord de la Lattaquié devraient être lancées dans les prochaines semaines.

Le mois dernier, un responsable kurde a déclaré que le SDF serait prêt à se battre aux côtés des forces gouvernementales à Idlib, car la plupart des groupes occupant la province étant soutenus par Ankara, qui a commandé plusieurs opérations transfrontalières contre les forces kurdes en Syrie et en Irak.

almasdarnews.com

Source sputniknews.com

*FDS Forces démocratiques syriennes

*YPG Unités de protection du peuple

Adaptation Yandex

