🔴Syrie: Les équipements des casques blancs étaient enterrés à Quneitra, Golan

Quneitra – Les services compétents ont découvert, alors qu’ils ratissaient de nombreux villages dans la banlieue de Quneitra, de grandes quantités de denrées de fabrication israélienne, d’armes et de munitions abandonnées par les terroristes.

Le correspondant de SANA à Quneitra a affirmé que parmi les armes et les munitions trouvées figurent : des fusils, des missiles « Tow » de fabrication américaine, des munitions variées, des mines, des mitrailleuses et des équipements des soi-disant « casques blancs », qui ont été enterrés, ainsi que de grandes quantités de denrées de fabrication israélienne.

Il a souligné la poursuite des opérations de recherche et de ratissage dans les villages libérés du terrorisme, faisant savoir que selon des informations des habitants, les terroristes du « Front Nosra » avaient enterré de grandes quantités d’armes et de munitions dans plusieurs villages et fermes dans la banlieue de Quneitra.

sana.sy

S. #Syria: Rebels in #Quneitra also handed over at least 9 #ATGM|s (#TOW|s, #Konkurs, #Fagot & #Malyutka) besides other weapons and variety of ammunition. pic.twitter.com/fd7C8tKh1r

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 3 août 2018