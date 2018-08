Syrie: Les défenses aériennes syriennes ont tiré des missiles, plusieurs explosions entendues à Damas

BEYROUTH, LIBAN – Cette nuit, vers 23h00, heure locale, l’armée syrienne a activé ses systèmes de défense aérienne et a engagé plusieurs cibles inconnues au-dessus de la campagne sud-ouest de Damas.

Selon l’Agence de presse arabe syrienne SANA, la défense aérienne syrienne a engagé et détruit les « cibles hostiles » qui survolaient la région d’Al-Kisweh dans le sud-ouest de Damas.

Al-Masdar a contacté une source militaire syrienne, qui a déclaré que les cibles sont encore inconnues, mais qu’étant donné leur route vers le sud-ouest de Damas, elles pourraient être des projectiles israéliens.

Israël a déjà lancé deux attaques contre l’armée syrienne ce mois-ci, mais ce serait la première fois depuis plusieurs semaines qu’ils visent le sud-ouest de Damas.

Le sud-ouest de Damas est censé avoir une forte présence militaire iranienne, car cette zone était autrefois le terrain d’entraînement des groupes palestiniens et libanais.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

#Pt. Video showing air defenses tonight SW. of #Damascus (area of #Qatana). Military source says one « hostile object » downed. Target(s) & outcome remain unclear. https://t.co/IE2UypdNm2 pic.twitter.com/Maz1sw3Meg

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 2 août 2018