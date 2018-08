Benalla: La Macronie est prise dans une tempête et le poison des magouilles

Quoi que vous disiez, pensiez, l’affaire Benalla est une affaire d’Etat

Affaire Benalla, la tache de Macron

Pour la première fois depuis le début du mandat, la Macronie est prise dans une tempête qui atteint directement l’image du président. De surcroît, l’affaire risque de peser durablement sur le quinquennat. Récit d’une gueule de bois dans les allées du pouvoir.

Après l’orage, on compte les impacts de foudre. Voilà le lot de la galaxie macroniste au cœur de cet été politiquement brûlant, alors que la majorité sort douloureusement de la tempête provoquée par l’affaire Alexandre Benalla. Les images du chargé de mission de l’Elysée jouant au CRS casqué sur une place de Paris resteront un mauvais souvenir pour Emmanuel Macron. Mais les conséquences sont d’une dimension bien supérieure : c’est une tache qui, désormais, marque ce quinquennat que l’on nous avait promis plus blanc que blanc. Un comble pour ce candidat devenu président en prospérant sur le ras-le-bol à l’égard d’une classe politique gangrenée par le poison des magouilles. La baudruche se dégonfle. Les illusions du « nouveau monde » s’effacent. C’est la fin de l’innocence, pour peu que certains y croyaient encore.

L’affaire a mis en lumière les failles d’un pouvoir qui a perdu de sa superbe. Le gouvernement s’est retrouvé paralysé à l’Assemblée nationale et a essuyé le dépôt d’une double motion de censure. Les auditions des commissions d’enquête parlementaires ont donné le spectacle de responsables se renvoyant la balle pour éviter de porter le chapeau, à commencer par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Et, en guise de contre-offensive, les Français ont été conviés à un plan com géant destiné à faire passer un jeune ambitieux grisé par ses fonctions pour un courageux justicier qui ne serait au fond que la victime de sombres règlements de comptes.

Pratiques troubles

Pour autant, y a-t-il eu un emballement disproportionné, comme se plaît à le marteler Emmanuel Macron ? Certes, l’affaire Benalla n’est sans doute pas « du niveau du Watergate », comme l’a assuré un peu vite Jean-Luc Mélenchon. « Ce n’est pas une affaire d’Etat, c’est une affaire de l’Etat, relativise un conseiller ministériel. Si Mitterrand voit l’…

Article complet ⏭ marianne.net

🔴🇫🇷FLASH -Les gendarmes de l’Élysée ont-ils voulu soustraire la Renault Talisman à la justice ? Selon Le Point, quand A.#Benalla a tenté de retirer le véhicule à la fourrière, il était bien mandaté par l’Élysée, contrairement aux affirmations du palais.https://t.co/1NFv6jD2bL — Brèves de presse (@Brevesdepresse) 2 août 2018