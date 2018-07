Un avion-espion US a longtemps volé à proximité du territoire russe

Un avion de reconnaissance américain a fait plusieurs allers-retours près de la Crimée, d’après un site qui surveille les déplacements des avions militaires.

Un Boeing RC-135V de l’armée de l’air américaine a effectué lundi un vol de reconnaissance le long de la côte russe de la mer Noire, a annoncé le service Aircraft Spots sur Twitter.

USAF RC-135V 64-14848 FIXX21 on task over the Black Sea with a miscoded transponder pic.twitter.com/zEfq8ldhE4

«Un RC-135V de l’US Air Force immatriculé 64-14848 (nom de code FIXX21) est en mission au-dessus de la mer Noire avec un transpondeur mal attribué», a indiqué le service.

L’appareil destiné à des missions de surveillance électronique a volé près du territoire de Krasnodar et des frontières sud de la Crimée. Il est passé à proximité des régions occidentales de la péninsule, redevenue russe en 2014 suite à un référendum. Ensuite, le Boeing est rentré sur sa base militaire à Souda Bay, en Crète.

USAF RC-135V 64-14848 FIXX21 is now exiting the Black Sea with the correct Mode-S hex code and returning to Souda Bay. pic.twitter.com/F3AAnEAvgt

— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 30 juillet 2018