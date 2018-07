⚡Yarmouk, Syrie: L’armée syrienne abat le chef du réseau terroriste Daech de Shajarah

La France promet d’accueillir des Casques blancs que le Président Assad les avait qualifié de terroristes

Daraa – Des unités de l’armée syrienne opérant à Daraa ont poursuivi leurs opérations intensives contre les résidus du réseau Daech dans le bassin de Yarmouk et avance dans le localité de Shajarah, position principale du réseau takfiriste.

La correspondante de Sana a indiqué que l’armée mène de violents accrochages avec les terroristes de Daech à la périphérie de la localité de Shajarah et elle a détruit des positions et des véhicules piégés du réseau.

«Des unités de l’armée ont coupé la voie du ravitaillement du réseau takfiriste et les axes de son infiltration, en s’emparant des routes qui mènent à la localité », a ajouté la correspondante, précisant que le soi-disant «émir » du réseau dans la localité de Shajarah, le terroriste Abou Walid al-Masri, et un certain nombre de terroristes ont été tués dans les opérations continues de l’armée.

L’armée découvre des engins explosifs et un missile Tow dans la banlieue de Daraa

Une unité de l’armée arabe syrienne a découvert un missile Tow de fabrication américaine et des engins explosifs appartenant aux terroristes de ‘’Daech’ à la périphérie de la localité de Shajarah dans la banlieue de Daraa.

La correspondante de Sana à Daraa a indiqué que les sapeurs ont trouvé, alors qu’ils ratissaient l’entour de la localité de Shajarah un missile Tow de fabrication américaine et des munitions abandonnés par les soi-disant «Casques blancs», d’alimentation israélienne, de la farine d’origine américaine et des différents engins explosifs.

Par ailleurs, la correspondante de Sana a précisé la poursuite du retour des familles déplacées à leurs maisons à Sahm al-Jolan, Jaline et Heit après leur libération du terrorisme.

🔴#Assad : les #Casquesblancs sont des terroristes, ils peuvent choisir de se rendre ou de mourir https://t.co/psnZ53UeSZ via @IntropaJacques Ils ont deux choix, déposer les armes ou être tués comme les autres terroristes – Le Président Assad #Syrie #Syria pic.twitter.com/2i0EubI8Q7 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 27 juillet 2018

L’armée syrienne tue l’émir égyptien ISIS dans le sud-ouest de la Syrie.

BEYROUTH, LIBAN, 08h45 – L’armée arabe syrienne SAA a tué hier soir l’un des plus hauts gradés de l’Etat islamique Daech dans le sud-ouest de la Syrie.

Selon un rapport militaire de Daraa, l’armée arabe syrienne a tué l’émir islamique de Shajarah, Abu Walid Al-Masri, après une bataille féroce dans la campagne sud-ouest de Daraa.

Le rapport ajoute que le commandant de l’État islamique est d’origine égyptienne.

Les forces Jaysh Khaled bin Walid, affiliées à l’État islamique, ont récemment subi de lourdes pertes dans la région du bassin du Yarmouk, en grande partie grâce à l’intensité de l’attaque de l’armée arabe syrienne.

Depuis la mort d’Abu Walid Al-Masri, l’armée arabe syrienne a lancé une nouvelle attaque contre Shajarah dans le but d’expulser le groupe terroriste de la région.

SAA found a « white helmet », Israeli made food and US-supplied Konkurs ATGM in ISIS areas in western Daraa, say it all. pic.twitter.com/5KaJpHROe7 — Within Syria (@WithinSyriaBlog) 29 juillet 2018

L’armée syrienne a trouvé un «casque blanc», de la nourriture préparée par Israël et un lance missile TOW ATGM fourni par les États-Unis dans les zones de l’Etat islamique dans l’ouest de Daraa, c’est tout.