Le jour de la Marine russe, le Président Poutine a passé en revue le défilé naval

Les missiles de croisière Kalibr russes privilégient l’attaque, où que vous soyez! Alors faites gaffe!

By TASS

ST. PETERSBURG, 29 juin /TASS/. Cette année, « la marine russe aura 26 nouveaux navires de guerre, bateaux et navires, dont quatre équipés de missiles Kalibr », a déclaré le président russe Vladimir Poutine lors d’une réception à l’occasion de la Journée de la marine russe dimanche.

Le président a rappelé que cette année, quatre navires de surface, un bateau de lutte contre le terrorisme et trois navires logistiques sont déjà entrés en service dans la marine russe.

« Un bon rythme de rééquipement et de mise à niveau est un grand mérite des personnes travaillant dans notre secteur de la construction navale, résultat de leur professionnalisme et de leur responsabilité », a déclaré le président.

Il a également ajouté que l’infrastructure de la flotte se développe également pour répondre à la demande actuelle.

Les missiles de croisière Kalibr volent à très basse altitude et contournent le relief. La trajectoire aide à traverser la défense aérienne de l’adversaire.

Renforcement et mise à niveau

L’activité visant à renforcer et à améliorer la marine russe se poursuivra, a déclaré le président russe Vladimir Poutine.

« L’état de préparation au combat et l’efficacité de la Marine est une composante majeure pour assurer la capacité de combat du pays, sa sécurité et la sécurité des ressortissants de notre État. Et bien sûr, nous continuerons à prendre des mesures visant à renforcer et à développer la flotte, en l’équipant mieux », a déclaré le président lors d’une réception de gala à Saint-Pétersbourg à l’occasion de la Journée de la marine russe.

Poutine a souligné que la profession d’homme de la marine a toujours été tenue en haute estime en Russie, personnifiant le courage, l’héroïsme et le dévouement.

« Ce respect est mérité. Tout le monde sait à quel point le service naval est dur et responsable. C’est le service dans des conditions difficiles, souvent loin du plus proche parent pendant longtemps « , a-t-il ajouté.

Cependant, le grand objectif du service du pays a toujours été et est avant tout pour ceux qui servent dans la marine, a-t-il souligné.

tass.com

Adaptation Yandex

Today we celebrate #NavyDay ⚓ As usual there will be a battle ship parade in #StPetersburg. Let’s watch it #online https://t.co/hXJyS2OgXz pic.twitter.com/dLgHPi47AZ — РоссиЯ 🇷🇺 (@Russia) 29 juillet 2018