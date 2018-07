🔴Assad : les Casques blancs sont des terroristes, ils peuvent choisir de se rendre ou de mourir

Ils ont deux choix, d̩poser les armes ou ̻tre tu̩s comme les autres terroristes РLe Pr̩sident Assad

BEYROUTH, LIBAN, 20h00 – Le président syrien Bachar Al-Assad a fustigé l’organisation connue sous le nom de « Casques blancs » Défense civile syrienne, alors qu’il s’adressait aux journalistes russes à Damas.

Assad a fortement critiqué le groupe auprès des journalistes russes, les qualifiant de « terroristes » et exigeant qu’ils rendent leurs armes ou ils risquent la mort.

« Le sort des Casques blancs sera le même que celui de tout autre terroriste », a déclaré Assad, cité par Russia Today.

« Ils ont deux choix: déposer les armes et profiter de l’amnistie que nous avons offerte au cours des quatre ou cinq dernières années, ou être tués comme les autres terroristes », a déclaré M. Assad.

Le président syrien a critiqué le groupe pour ses liens avec les gouvernements occidentaux et plusieurs groupes rebelles en Syrie, malgré des revendications non partisanes.

Récemment, plus de 400 membres des Casques blancs ont été évacués de la région sud-ouest de la Syrie vers les hauteurs du Golan occupé par l’armée israélienne.

Ce mouvement d’évacuation des casques blancs des gouvernorats de Daraa et d’Al-Quneitra aurait été planifié par les régimes américain, canadien et britannique, et coordonné avec l’armée israélienne.

