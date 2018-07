🔴Daech subit la pire défaite dans le sud-ouest de la Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 19h00 – Les forces Jaysh Khaled bin Walid, affiliées à l’Etat islamique Daech, ont subi le pire de l’année dans le sud-ouest de la Syrie après que les troupes de l’armée arabe syrienne SAA ont libéré une grande partie de la région du bassin de Yarmouk.

Dirigée par les Forces du Tigre et la 4ème Division, l’armée arabe syrienne a réussi à libérer les villes impérieuses de Jaleen et Tal Jamou cet après-midi, après une bataille intense avec les terroristes de Jaysh Khaled bin Walid.

Selon une source militaire dans le gouvernorat de Daraa, la 4e Division de l’armée arabe syrienne et les forces du tigre ont réussi à maîtriser les terroristes de Jaysh Khaled bin Walid, en s’emparant aujourd’hui de plusieurs zones impératives, dont Tal Jamou et Jaleen.

Après la libération de Tal Jamou et de Jaleen, l’armée arabe syrienne a imposé un contrôle total sur Adwan et Tasil, forçant les forces terroristes à se replier vers la frontière jordanienne.

L’armée arabe syrienne a maintenant entièrement libéré toute la partie nord de la région du bassin de Yarmouk ; elle s’efforce d’isoler les zones restantes de l’État islamique pour tenter de les forcer à se rendre.

Le meilleur moyen pour l’État islamique de survivre à cet assaut est de se retirer dans les montagnes près des frontières du Golan et de la Jordanie, où ils peuvent faire leur dernier combat et espérer repousser l’assaut.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Update #Quneitra MAP: SAA took control of Qahtaniyah,Samdaniyah Gharbi after reconciliation. pic.twitter.com/e5ii3hqGE5

— Military Advisor (@miladvisor) 26 juillet 2018