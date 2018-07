Syrie, source militaire: Israel a abattu l’avion de combat syrien dans l’espace aérien syrien

L’ennemi israélien a démontré de nouveau son soutien aux groupes terroristes armés, en abattant le Su-22M4 syrien

L’ennemi israélien vise un avion de combat syrien dans l’espace aérien syrien

Damas – L’ennemi israélien qui soutient les groupes terroristes a pris pour cible un avion de combat de l’armée arabe syrienne alors qu’il bombardait les caches des terroristes aux environs de Wadi Yarmouk dans la banlieue de Quneitra.

Une source militaire a affirmé à SANA que l’ennemi israélien avait démontré de nouveau son soutien aux groupes terroristes armés en visant aujourd’hui, dans l’espace syrien, un avion de combat de l’armée arabe syrienne qui bombardait les rassemblements des terroristes dans la zone de Saïda aux environs de Wadi Yarmouk.

Syrian Su-22M4 shot down by Israel as it was flying over Ayn al Qadi-Saida area. pic.twitter.com/1vtlrY3fwB — Military Advisor (@miladvisor) 24 juillet 2018

Le Su-22M4 syrien a été abattu par Israël alors qu’il survolait la région d’Ayn al-Qadi – Saïda.

Colonel Omran Mari. pic.twitter.com/mSf6INH3YT — Military Advisor (@miladvisor) 24 juillet 2018

Monzer : Israël en attaquant un avion de combat syrien démontre son lien étroit avec les terroristes

New York – Le chargé d’affaires par intérim de la mission permanente de la Syrie à l’ONU, le ministre plénipotentiaire, Monzer Monzer, a affirmé qu’ « Israël » confirme de nouveau son lien étroit avec les groupes terroristes en attaquant aujourd’hui un avion de combat syrien qui bombardait les caches des terroristes de « Daech » aux environs de la vallée de Yarmouk dans la banlieue de Quneitra.

Lors d’une séance tenue par le Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient, Monzer a fait savoir que ce lien étroit entre « Israël » et les groupes terroristes avait été aussi démontré par le transfert des centaines d’éléments de l’organisation « Casques blancs » terroriste du sud de la Syrie vers la Jordanie en collaboration avec les gouvernements de certains pays et par la découverte par l’armée arabe syrienne d’armes israéliennes dans les caches des groupes terroristes dans les deux banlieues de Daraa et Quneitra.

« La Syrie a fait part au Conseil de sécurité et à l’ONU du soutien illimité apporté par « Israël » aux groupes terroristes dans la zone de désengagement et des agressions israéliennes directes et répétées contre les territoires syriens pour soutenir ces groupes dans une violation flagrante et grave de l’accord de désengagement et du droit international à l’ombre du mutisme de la Direction des opérations du maintien de la paix et du coordinateur spécial », a dit Monzer.

Il a indiqué qu’ « Israël » poursuit son occupation du Golan syrien depuis l’an 1967 en imposant aux citoyens syriens sous l’occupation abominable une réalité douloureuse sur lequel il est impossible de se taire, faisant allusion aux campagnes de colonisation dans le Golan et à l’arrestation arbitraire des citoyens syriens par « Israël ».

Et Monzer de poursuivre : « Israël continue à refuser d’obtempérer aux résolutions internationales à cause des politiques de certains pays membres qui le protègent pour qu’il poursuive son occupation des territoires arabes en Palestine, en Syrie et au Liban ».

« Les politiques des pays soutenant «Israël » ont contribué à la transformation de la Palestine occupée en une prison collective et facilité à « Israël » l’application des politiques raciales d’apartheid contre les Palestiniens », a-t-il fait noter.

Il a ajouté que la Syrie réclame à la communauté internationale d’assumer ses responsabilités pour mettre en échec la loi du soi-disant « Etat-nation juif » qui se contredit avec les principes des Nations unies et qui prive le peuple palestinien de ses droits historiques, dont le droit au retour.

