Alexandre Benalla, violent garde du corps de Macron, était aussi garde du corps de Battistelli

Une étonnante similitude entre la méthode Battistelli et la méthode Macron

by Dr. Roy Schestowitz

“Affaire Benalla et OEB: Benalla a travaillé pour Battistelli”

Résumé: Des points sont en train d’être connectés et une controverse majeure dans la politique française s’avère être liée (ou menée) à *Battistelli, le voyou de l’*OEB qui s’est entouré d’autres voyous.

Plusieurs lecteurs nous ont indépendamment informés que l’homme qui apparut, était un étrange personnage de Battistelli, il y a deux ans (sans parler de notre tristement célèbre organisation dans la diversité) n’était pas seulement une personne arbitraire; nous n’avons pas mentionné à l’époque et nous avons depuis reçu une copie plus récente / que (ci-dessus), mais Benalla n’est pas étranger à Battistelli et à l’OEB.

Personnellement, je ne peux pas lire le français, mais certains lecteurs peuvent nous avoir donné de précieux commentaires.

En écrivant sur la décadence de la France, un lecteur a dit que «si vous observez les récents développements de la politique française, vous avez peut-être remarqué une étonnante similitude entre la méthode Battistelli et la méthode Macron. Il n’y a rien d’étonnant car tous deux sont diplômés de l’ENA. Tous les médias français sont maintenant occupés par l’affaire Benalla. »

« … étonnant de même entre la méthode Battistelli et la méthode Macron. Il n’y a rien d’étonnant parce que tous deux sont diplômés de l’ENA. » -Anonyme

Plusieurs personnes lient maintenant cet article. « Il est en français », a déclaré le lecteur, « cependant très pertinent. » La partie clé: “On retrouve ensuite l’ancien gamin d’Evreux à Munich, au siège de l’Office européen des brevets (OEB). Entre novembre 2015 et novembre 2016, cette institution dépendant de l’Union européenne fait appel aux services d’une société de sécurité domiciliée au Luxembourg et dirigée par deux anciens militaires français, Sigma 3D Security Services. C’est dans ce cadre que Benalla devient garde du corps du Président de l’OEB, le Français Benoît Battistelli. L’atmosphère est lourde à l’OEB. Les collaborateurs reprochent au président son autoritarisme. Le président, lui, se croit menacé de mort. Sur son CV, Benalla gonfle une nouvelle fois ses fonctions : le simple prestataire de services devient « fonctionnaire international ».”

Immunité? Pour les voyous violents, aussi?

« Beaucoup de gens en parlent en ce moment même et c’est une opportunité pour les médias français d’être plus attentifs, de suivre des pistes et d’apprendre la corruption de Battistelli et l’injustice à l’OEB. »

« Nous avons eu la chance de ne pas croiser Benalla au bureau », a déclaré un lecteur, « mais cela illustre le type de voyous que Battistelli (peut-être par l’intermédiaire du Colonel) a employé à l’OEB … ».

Beaucoup de personnes en parlent en ce moment même et c’est l’occasion pour les médias français d’être plus attentifs, de suivre certaines pistes et de s’informer sur la corruption de Battistelli et l’injustice à l’OEB.

Nous n’avons appris cela que très récemment (il y a quelques heures). Beaucoup d’informations à ce sujet? Des documents et autres communications internes (publiées dans l’intranet en 2016)? Faites-nous savoir, chers lecteurs, car il y en a sûrement beaucoup plus à découvrir quelque part. L’homme a passé beaucoup de temps à l’OEB, peut-être sur une base semi-clandestine. Est-ce un bureau de brevet ou une caserne? Qui a été menacé? Qui a été immunisé?

Adaptation Yandex

*Battistelli Le colonel, était le Président de l’OEB ⏯ 30 juin 2018

*OEB L’Office européen des brevets – EPO The European Patent Office epo.org

A suivre… Yandex