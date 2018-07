⚫Syrie: Le pilote syrien aurait été tué après que des missiles israéliens aient frappé son avion

BEYROUTH, LIBAN, 15h50 – Le pilote syrien qui pilotait le jet près de la frontière du Golan occupé aurait été tué lors du crash.

Selon une source militaire à Damas, le pilote a été identifié comme étant le colonel Omran Marii de Tartous.

Le colonel Marii pilotait son avion de chasse Su-22 dans le couloir nord-ouest de la région du bassin de Yarmouk, lorsqu’il se serait approché de la frontière du Golan occupé.

Le jet syrien a ensuite été frappé par deux missiles Patriot qui ont été tirés par les forces de défense aérienne israéliennes.

Le pilote a ensuite été signalé mort peu après l’écrasement de son avion à réaction dans la région du bassin de Yarmouk, dans le sud-ouest de la Syrie.

Le colonel Mare est le deuxième pilote syrien à être tué par Israël au cours des quatre dernières années.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles

— Israeli Air Force (@IAFsite) 24 juillet 2018