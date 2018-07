La Russie déclare que l’évacuation des casques blancs révèle la «vraie nature» de l’organisation

MOSCOU, Sputnik – Pendant le conflit syrien, les activistes de l’organisation non gouvernementale White Helmets ont été impliqués dans « les provocations les plus odieuses » et leur évacuation du pays du Moyen-Orient a révélé leur vraie nature et leur hypocrisie, a annoncé lundi le ministère russe des Affaires étrangères.

« Il est bien connu que les Casques blancs ont été impliqués dans les provocations les plus odieuses pendant le conflit syrien. Il menait des activités uniquement sur les territoires contrôlés par les radicaux islamiques. Il fabriquait des mensonges flagrantes, qui ont ensuite servi de prétexte pour lancer des accusations contre les autorités syriennes », a déclaré le ministère dans un commentaire.

« Il est symbolique que les militants des Casques blancs aient choisi de fuir la Syrie avec un soutien étranger, révélant ainsi leur vraie nature et exposant leur hypocrisie au monde entier », ajoute le communiqué.

Le ministère des Affaires étrangères a également souligné que les Etats-Unis n’avaient rien fait pour séparer les soi-disant forces modérées de l’opposition syrienne des groupes terroristes. « Actuellement, les forces syriennes, soutenues par la Russie, rétablissent la loi et l’ordre dans le sud-ouest de la Syrie, en créant les conditions nécessaires à la restauration d’une vie paisible », a ajouté le ministère.

Dimanche, le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé que les autorités israéliennes avaient évacué les militants des Casques blancs ainsi que leurs familles de Syrie vers un «pays voisin» à la demande du Canada, des pays européens et des États-Unis. Selon les médias locaux, environ 800 membres d’ONG ont été transportés d’Israël en Jordanie.

Le ministère syrien des Affaires étrangères a condamné l’évacuation du personnel des Casques blancs du pays, le qualifiant d ‘ »opération criminelle » conduite par Israël, tandis que Washington a accueilli favorablement le transfert des membres de l’ONG, les qualifiant de « volontaires courageux », qui ont sauvé des milliers de vies.

Les Casques blancs, également appelés la Défense civile syrienne, déclarent que le sauvetage des civils dans les zones de guerre est son objectif fondamental. Cependant, l’organisation non gouvernementale a été accusée à plusieurs reprises d’établir des liens avec les djihadistes et de diffuser de la propagande parrainée par l’Occident.

almasdarnews.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex

Yesterday 442 #White_Helmets militants and their family members were evaquated from South-West #Syria. At least there is one positive consequence. A chance that White Helmets will use chlorine in order to stage a chemical provocation in South-West Syria has decreased. pic.twitter.com/Y3EXTNba6X

— Russia🇷🇺 in Israel (@israel_mid_ru) 23 juillet 2018