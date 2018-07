Israel tire deux missiles Patriot sur un avion Sukhoi syrien

BEYROUTH, LIBAN, 14h20 – L’armée israélienne a tiré deux missiles antiaériens sur un avion de combat syrien qui aurait pénétré sur le plateau du Golan occupé.

Selon le porte-parole des Forces de défense israéliennes IDF, leur unité de défense aérienne a tiré deux missiles Patriot sur un avion de combat syrien Sukhoi qui a volé jusqu’à un mille dans le Golan occupé.

Le porte-parole des FDI a déclaré que l’avion de combat syrien a été intercepté par leurs missiles ; toutefois, ils n’ont pas précisé où l’avion de guerre s’est écrasé.

C’est la première fois depuis 2014 qu’Israël a abattu un avion de guerre SyAAF le long de la frontière du plateau du Golan occupé.

BEYROUTH, LIBAN, 14h45 – L’armée syrienne a confirmé qu’un de ses avions de combat a été abattu près de la frontière du plateau du Golan occupé.

Selon l’armée syrienne, leur avion à réaction bombardait l’État dit islamique (ISIS) dans le couloir nord-ouest de la région du bassin de Yarmouk, lorsque l’avion a traversé par erreur dans le territoire occupé.

La défense aérienne israélienne a ensuite tiré deux missiles Patriot sur le chasseur Su-24, le forçant à descendre le long de la frontière.

Le sort du pilote est toujours inconnu ; cependant, une source des Forces de défense nationale NDF a déclaré qu’ils pensent qu’il a été éjecté dans les zones contrôlées par l’État islamique.

Using a Patriot missile, Israel shoots down a Syrian Sukhoi flying over Saida in rural Quneitra above al-Qadi area in southern Golan while bombing #ISIS – Huran enclave.

— Elijah J. Magnier (@ejmalrai) 24 juillet 2018