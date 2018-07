Les avions russes bombardent le bastion de Deach dans le sud-ouest de la Syrie

Les forces russes accentuent leurs frappes dans la région du bassin de Yarmouk

By Leith Aboufadel

BEYROUTH, LIBAN, 07h40 – Les forces aérospatiales russes ont été actives dans le sud-ouest de la Syrie ce matin, frappant plusieurs zones contrôlées par l’organisation terroriste de l’État islamique Daech dans la région du bassin de Yarmouk.

Selon un rapport de terrain du gouvernorat de Daraa, les forces aérospatiales russes ont effectué plus de 15 frappes aériennes dans la région du bassin de Yarmouk, ce qui a entraîné la destruction d’un certain nombre de tranchées et d’installations de l’État islamique.

Les forces aérospatiales russes ont également ciblé les positions de l’État islamique près des lignes de front de l’armée arabe syrienne SAA afin de permettre à cette dernière d’avancer plus profondément dans cette région rurale du sud-ouest du gouvernorat de Daraa.

Depuis 6 heures du matin, heure locale, l’armée arabe syrienne s’emploie activement à percer les lignes de l’État islamique dans le corridor nord-est de la région du bassin de Yarmouk.

Cependant, ils n’ont pas encore enregistré de progrès significatifs dans ce domaine, car ils ont été confrontés à une forte résistance des forces « Jaysh Khaled bin Walid », affiliées à Daech, près de la ville de Tafas.

Au cours des derniers jours, l’armée arabe syrienne et Jaysh Khaled bin Walid ont été plongés dans une série de batailles intenses dans la région du bassin de Yarmouk qui ont fait de lourdes pertes pour toutes les parties impliquées.

Contrairement aux forces rebelles qui contrôlaient auparavant une grande partie de Daraa, les terroristes d’État islamiques ne se verront offrir aucune condition de réconciliation susceptible d’accélérer cette bataille.

En conséquence, l’armée syrienne devra vaincre militairement l’Etat islamique dans le sud-ouest de Daraa afin de reprendre la région du bassin de Yarmouk.

