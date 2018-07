Israël évacue des centaines d’éléments du réseau terroriste «les casques blancs»

Ces pseudo-humanitaires qui ne sont que les auxiliaires des terroristes – Thierry Mariani, Député des Français de l’étranger

Damas : L’évacuation par « Israël » des centaines d’élémenst des « Casques «blancs » révèlent le soutien fourni à ce réseau pour agresser les Syriens

Damas – La Syrie a critiqué sévèrement la relation qui a été révélée devant tout le monde entre le réseau des soi-disant «Casques blancs» et «Israël», ainsi que l’implication de ce réseau dans les plans des pays occidentaux, notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Allemagne, qui ont financé les actes terroristes de ce réseau contre les Syriens.

Une source responsable du ministère des Affaires étrangères et des Expatriés a déclaré à Sana que l’opération criminelle exécutée par «Israël» et ses outils dans la région avait démontré la vrai nature de ce réseau, rappelant que la Syrie avait mis en garde à plusieurs reprises contre les liens de ce réseau avec le «Front Nosra» et les autres réseaux terroristes et son danger sur la sécurité et la stabilité de la région du fait de sa nature terroriste.

«Ce qui est le plus dangereux est le rôle qu’avait joué les «Casques Blancs » dans la tromperie de l’opinion publique régionale et internationale en ce qui concerne l’usage de l’arme chimique en Syrie, faisant savoir que l’Onu et l’OIAC avaient adopté les versions mensongères des «Casques blancs» dans toutes leurs réunions et rapports.

«Israël qui a toujours prétendu n’avoir aucune relation avec la guerre en Syrie avait démontré, en évacuant des centaines d’éléments du réseau terroriste «casques blancs » et des chefs des autres réseaux terroristes en coopération avec les gouvernement des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne , de la Jordanie, du Canada et de l’Allemagne, le soutien apporté par ces pays aux groupes terroristes dans leur agression contre les Syriens», a précisé la source.

La source a indiqué que les Syriens sont fâchés de ces complots abdominales et du soutien illimité fourni par certains pays occidentaux, «Israël» et la Jordanie à ce réseau et aux gangs de «Daech» et «Nosra» qui ont œuvré durant des années pour détruire les accomplissements réalisés en Syrie.

Elle a jugé inacceptable de tenir des réunions ou des discussions au sein de l’OIAC et des autres organisations pour examiner les allégations mensongères du réseau précité sur l’usage de l’arme chimique en Syrie, insistant à cet effet qu’il n’y a pas d’armes chimiques en Syrie.

Elle a appelé les organisation internationales concernées par la lutte contre le terrorisme et l’OIAC à ajuster ses positions après la révélation du rôle destructeur du réseau «Casques blancs».

