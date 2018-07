Golan, Syrie: Quatre commandants rebelles fuient en Israël

DAMAS, SYRIE, 15h05 – L’armée israélienne a accueilli quatre hauts commandants de la force rebelle syrienne dans la province de Quneitra, alors que l’armée syrienne gagne du terrain dans le sud-ouest de la Syrie.

Les commandants le sont : Moaz Nassar et Abu Rateb de la Brigade Fursan al-Golan, Ahmad al-Nahs de la Brigade Saif al-Sham, et Alaa al-Halaki de Jaish Ababeel.

Ceux-ci ont fui les territoires syriens avec leur famille et ont été sécurisés par l’armée israélienne une fois arrivés à la frontière.

Des sources de l’opposition ont révélé que les commandants susmentionnés ont été recrutés par les services de renseignements israéliens pour se rebeller contre le président syrien Bachar Assad et sont restés en contact avec des officiers israéliens depuis lors.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex

#Syrie : L’effondrement des rangs des terroristes, l’armée syrienne libère plus de 25 villages https://t.co/j2XMK3ElW3 via @IntropaJacques Dans le #Golan , les terroristes s’effondrent, une bataille perdue #Syria pic.twitter.com/Nv8GKc07nG

S. #Syria : waves of « Golan » rockets pounding #Yarmouk Basin – #Daraa . pic.twitter.com/CCU6rBQtmI

Sud de la Syrie : Israël défend les terroristes https://t.co/WQ1MaAmo0O @IntropaJacques Israel ne peut pas le nier, Daech, Al-Nosra et plusieurs autres groupes terroristes sont leurs voisins, habitent leurs frontières 😇😅😃

Tout ces groupes que vous avez nommé ne sont pas Juif et ne comporte aucun membre qui est de confession Juive……tout ces groupes terroristes qui décapite et égorge de l Asie a l Afrique Noir en passant par la Syrie ont tous un point en commun….je vs laisse deviner !!

— Nath Adina (@AsrafNath) 7 juillet 2018