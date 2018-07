Syrie: L’effondrement des rangs des terroristes, l’armée syrienne libère plus de 25 villages

Dans le Golan, les terroristes s’effondrent, une bataille perdue

By Muraselon

De nombreux de villages, de villes et de fermes ont été libérés dans les campagnes de Daraa et de Quneitra au milieu d’un effondrement dramatique des rangs des terroristes.

Une source militaire a déclaré à SANA qu’un certain nombre de villages, de villes et de fermes dans les campagnes de Daraa et de Quneitra ont été libérés vendredi en raison de l’avancée des unités de l’armée opérant dans la région sud et de l’effondrement rapide des rangs des terroristes.

La source a ajouté que les villes et villages libérés sont : al-Nassria, Abu Katf, al-Mqibra, Ayn Frikha, Abu Ghara, al-Qsiba, Manqaret al-Alam, Mazraet al-Zakzaka, Ayn al-Maqam, al-Mza’ala, Rasm al-Bajras, al-Bajras, Rasm al-Qata, Ayn al-Tina, al-Swiqa, Manshit al-Swiqa, Ayn al-Zaitoun, Rasm al-Manbitah, al-Dwaia al-Kabira, al-Dwaia al-Saghira et al-Haja.

en.muraselon.com

Source Sana

Adaptation Yandex

Under SAA control: Nasiriyah, Abu Katf, Mqibra, Ayn Frikha, Abu Ghara,Qusaybah, Manqaret al-Alam,Mazraet al-Zakzaka,Ayn Maqam, Mza’ala, Rasm al-Bajras, al-Bajras, Rasm al-Qata, Ayn al-Tina, al-Swiqa, Manshit al-Swiqa, Ayn al-Zaitoun, Rasm al-Manbitah,Dwayah Kabira/Saghira, Hajah. — Military Advisor (@miladvisor) 20 juillet 2018

Carte à jour, plus de 25 villages libérés✌🇸🇾, by @miladvisor